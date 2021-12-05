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إنجلترا تلزم القادمين إليها بإجراء فحص كورونا

إنجلترا تلزم القادمين إليها بإجراء فحص كورونا
https://almnatiq.net/?p=1078753
المناطق_وكالات

قال وزير الصحة البريطاني ساجد جاويد، إن جميع المسافرين القادمين إلى إنجلترا سيُطلب منهم إجراء فحص كورونا قبل المغادرة إليها، وفي الوقت ذاته أضافت الحكومة نيجيريا إلى قائمة السفر الحمراء.

ونقلت وكالة “بي إيه ميديا” البريطانية عن جاويد قوله إن الحكومة قررت التحرك بعد تلقي بيانات جديدة حول انتشار السلالة “أوميكرون”، التي ظهرت في جنوب إفريقيا، وتابع “وقت ما علمنا بهذه السلالة الجديدة كانت استراتيجيتنا هي كسب الوقت. قلنا دائمًا أننا سنتحرك بسرعة إذا تطلبت البيانات الجديدة ذلك”.

وأضاف “علمنا خلال الأيام الأخيرة بوجود عدد كبير من حالات الاصابة المتزايدة المرتبطة بالسفر مع نيجيريا”.

وأشار “هناك 27 حالة بالفعل في إنجلترا وهذا الرقم آخذ في الارتفاع. كما أن نيجيريا حاليا تحتل المرتبة الثانية بعد جنوب إفريقيا من حيث عدد حالات الإصابة بأوميكرون”

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