المركز الوطني للأرصاد” : رياح نشطة وأتربة مثارة على منطقة المدينة المنورة

المركز الوطني للأرصاد” : رياح نشطة وأتربة مثارة على منطقة المدينة المنورة

أبرز المواد
أمانة العاصمة المقدسة تكثف جولاتها الميدانية على المنشآت الغذائية

أمانة العاصمة المقدسة تكثف جولاتها الميدانية على المنشآت الغذائية

أبرز المواد
علماء يكشفون عن سبب ظهور أوميكرون وكيفية انتقال العدوى

علماء يكشفون عن سبب ظهور أوميكرون وكيفية انتقال العدوى

أبرز المواد
4 نصائح للعناية بالبشرة الجافة في الشتاء

4 نصائح للعناية بالبشرة الجافة في الشتاء

أبرز المواد

كيف تتأثر البشرة بسوء التغذية؟

كيف تتأثر البشرة بسوء التغذية؟
https://almnatiq.net/?p=1078771
المناطق _ متابعات

ذكرت مجلة «فرويندين» الألمانية أن النظام الغذائي السيئ قد يضر بالبشرة بشكل كبير، كما أن التناول المفرط لبعض الأطعمة كالحليب والجلوتين والسكر تظهر آثاره بشكل واضح على البشرة.

وفي البداية يشير خبراء المجلة الألمانية إلى أهمية النظام الغذائي للبشرة، لكن السكر والجلوتين والحليب تعتبر من المواد، التي تتسبب في حدوث سلسلة من الاستجابات في الجسم، فضلا عن إضعاف ما يعرف بالنبيتات الجرثومية المعوية.

ويترتب على ذلك عدم امتصاص الجسم للعناصر الغذائية بشكل جيد، بالإضافة إلى الإصابة بالالتهابات، والذي يمكن التعرف عليه من شكل البثور والبقع وسرعة ظهور أعراض الشيخوخة، كما يترتب على نقص البروتين والفيتامينات ظهور علامات الضعف على البشرة وجفافها وتدهور مرونتها وعدم تجدد خلاياها مرة أخرى، فضلا عن أن النظام الغذائي السيئ يزيد من مشاكل البشرة الناتجة عن الجينات الوراثية، بحسب مانقلته وكالة الأنباء الألمانية.

ونصحت المجلة الألمانية بالابتعاد عن المواد، التي تضر بالبشرة مثل السكر والحليب أو الجلوتين لمدة شهر مع النوم لفترات كافية وتناول كمية كافية من السوائل.

روابط ذات صلة

خضراوات تقلل من خطر الإصابة بالسكتة الدماغية بهذه النسبة

خضراوات تقلل من خطر الإصابة بالسكتة الدماغية بهذه النسبة
علاج الامساك عند الرضع.. خطوات ما قبل استشارة الطبيب

علاج الامساك عند الرضع.. خطوات ما قبل استشارة الطبيب
أسباب حدوث حُرقة المعدة وطرق علاجها

أسباب حدوث حُرقة المعدة وطرق علاجها

التعليقات (٠) اضف تعليق

التعليقات مغلقة