سائحة فرنسية ووالدتها تختاران مهرجان الإبل كوجهة سياحية

المناطق _ متابعات

اختارت سائحة فرنسية ووالدتها مهرجان الملك عبد العزيز للإبل في نسخته السادسة كوجهة سياحية لهما بعد مشاهدتهما إعلانا في مطار الملك خالد الدولي بالرياض.