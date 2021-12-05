أسعار الذهب اليوم في السعودية الأحد 5 ديسمبر 2021

المناطق _ متابعات

استقرت أسعار الذهب اليوم في السعودية، الأحد 5 ديسمبر 2021، بدعم صعود المعدن الأصفر ختام تعاملات الأسبوع في الأسواق العالمية.

أسعار الذهب اليوم في السعودية

وسجل سعر جرام الذهب عيار 24 في السعودية، خلال التعاملات الصباحية اليوم الأحد، نحو 214.85 ريال (57.29 دولار).

وبلغ سعر جرام الذهب عيار 21 (الأكثر تداولًا في الأسواق) صباح تعاملات الأحد في السعودية، نحو 187.99 ريال (50.13 دولار).

وبقى سعر جرام الذهب عيار 18 مستهل تعاملات اليوم الأحد في السعودية، عند نحو 161.14 ريال (42.97 دولار).

وعلى صعيد تعاملات الذهب الاقتصادي في السعودية اليوم الأحد، فلم يتغير سعر جرام الذهب عيار 14، مسجلًا نحو 125.33 ريال (33.42 دولار).

سعر الأوقية والجنيه الذهب في السعودية

سجل سعر أوقية “أونصة” الذهب في السعودية، خلال التعاملات المبكرة اليوم الأحد، نحو 6686.25 ريال (1783 دولارًا).

فيما بلغ سعر الجنيه الذهب في السعودية بمستهل تعاملات اليوم الأحد، نحو 1503.94 ريال (401.05 دولار).

أسعار الذهب عالميا

وعالميًا، ارتفعت أسعار الذهب بنسبة 1% تقريبًا، أول أمس الجمعة، حيث عززت حالة عدم اليقين التي أثارها متغير فيروس كورونا أوميكرون وتراجع عوائد سندات الخزانة الأمريكية من جاذبية المعدن الذي يعتبر ملاذًا آمنًا.

وارتفع الذهب الفوري بنسبة 0.9% إلى 1785.29 دولار للأوقية. واستقرت العقود الأمريكية الآجلة للذهب على ارتفاع 1.2% إلى 1783.90 دولار.

وقال إدوارد مويا، كبير محللي السوق في OANDA للسمسرة: “يستفيد الذهب من رحلة إلى الأمان حيث يخشى المستثمرون من حدوث تناقص سريع في الاحتياطي الفيدرالي ووضع COVID حيث يشكل كل من دلتا وأوميكرون خطرًا على توقعات النمو على المدى القصير”.

وتابع “يعتبر أداء الذهب في نهاية الأسبوع مهمًا لأنه يتزامن مع تسطيح المنحنى الذي يتضمن توقعات عالية لتراجع أسرع لبنك الاحتياطي الفيدرالي”.

وظلت المعنويات في الأسواق المالية الأوسع ضعيفة، حيث انخفض مؤشر ناسداك بما يزيد عن 2%، مع تباين بيانات الوظائف الأمريكية والمخاوف بشأن متغير فيروس كورونا أوميكرون.

لمزيد من دعم التوجه للذهب، انخفض عائد السندات الأمريكية لأجل 10 سنوات إلى أقل من 1.4% للمرة الأولى منذ سبتمبر/أيلول الماضي، مما قلل من تكلفة الفرصة البديلة لامتلاك الذهب بدون فوائد.

مع ذلك، كان الذهب لا يزال في طريقه لثالث خسارة أسبوعية على التوالي، بانخفاض 0.4%، حيث اتخذ مسؤولو الاحتياطي الفيدرالي نبرة متشددة بشأن خفض التحفيز وأسعار الفائدة.

وأظهرت بيانات أول أمس الجمعة تباطؤ نمو التوظيف في الولايات المتحدة بشكل كبير في نوفمبر/تشرين الثاني الماضي، لكن معدل البطالة انخفض إلى أدنى مستوى في 21 شهرًا عند 4.2%، مما يشير إلى أن سوق العمل يتقلص بسرعة.

ومن المرجح أن يقوم صانعو السياسة في الاحتياطي الفيدرالي بتسريع إنهاء برنامج شراء السندات الخاص بهم عندما يجتمعون في وقت لاحق من هذا الشهر حيث يستجيبون لسوق العمل المتشدد ويتحركون لفتح الباب أمام رفع أسعار الفائدة في وقت مبكر أكثر مما توقعوا.

الذهب حساس للغاية لارتفاع أسعار الفائدة الأمريكية، لأن ذلك يزيد من تكلفة الفرصة البديلة لحيازة السبائك التي لا تدر عائدًا.

وبالنسبة لأسعار المعادن، فقد ارتفعت الفضة الفورية بنسبة 0.6% لتصل إلى 22.51 دولار للأوقية.

وهبط البلاتين 1.1% إلى 927.07 دولار، بينما ارتفع البلاديوم 1.2% إلى 1802.51 دولار.