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4 نصائح للعناية بالبشرة الجافة في الشتاء

4 نصائح للعناية بالبشرة الجافة في الشتاء

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4 نصائح للعناية بالبشرة الجافة في الشتاء

4 نصائح للعناية بالبشرة الجافة في الشتاء
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المناطق _ متابعات

يعاني كثيرون من مشكلة جفاف البشرة خلال فصل الشتاء، وسببها إما البرودة التي تسبب الجفاف، أو الإفراط في استخدام منتجات العناية الخاطئة مما يزيد من المشكلة، بحسب الخبراء.

وقدمت مجلة “فرويندين” الألمانية مجموعة من النصائح للعناية بالبشرة خلال أشهر السنة الباردة، وذلك باتباع الإجراءات التالية:

مواد التنظيف اللطيفة

عليك تنظيف البشرة باستخدام منتج لطيف وغير مهيج وقابل للذوبان في الماء، ويجب أن يعمل على تهدئة البشرة ولا يتركها مشدودة أو جافة، ويتناسب البلسم المنظف مع البشرة الجافة بشكل خاص.

مضادات الأكسدة

تساعد الكريمات والعلاجات التي تحتوي على مضادات الأكسدة ومكونات تجديد البشرة، في أن تكون بصحة جيدة.

التقشير اللطيف

التقشير اللطيف بحمض ألفا هيدروكسي وبيتا هيدروكسي، يساعد على التخلص من خلايا الجلد الميتة، ويوصي الخبراء باستخدام أحماض ألفا هيدروكسي بشكل خاص للبشرة الجافة، لأنها تساعد البشرة على الاحتفاظ بالرطوبة بشكل أفضل على المدى الطويل.

الزيوت النباتية

يمكنك الاعتماد على الزيوت النباتية غير العطرية مثل زيوت اللوز وجوز الهند وزيت الزيتون للعناية بالبشرة، والحفاظ على رطوبتها.

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