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أمانة العاصمة المقدسة تكثف جولاتها الميدانية على المنشآت الغذائية

أمانة العاصمة المقدسة تكثف جولاتها الميدانية على المنشآت الغذائية
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المناطق _واس

كثفت أمانة العاصمة المقدسة ممثلةً في بلدية العتيبية الفرعية جولاتها الميدانية على المنشآت الغذائية في نطاقها الإشرافي؛ وذلك للتأكد من استيفاء للاشتراطات البلدية وتطبيق الإجراءات الاحترازية والبروتوكولات الوقائية للمحافظة على الصحة العامة وحماية المستهلكين.

وأوضحت البلدية أنها رصدت مجموعة من المخالفات في عدد من المنشآت التجارية، أسفرت عن مصادرة وإتلاف 15 كجم مواد غذائية فاسدة، وإغلاق المنشآت المخالفة .

كما واصلت بلدية العمرة الفرعية حملاتها الرقابية، على الباعة الجائلين المخالفين المتواجدين في منطقة بئر الغنم داخل نطاقها الإشرافي، بالتعاون مع الدوريات الأمنية، وأسفر عنها مصادرة 51 كجم من الفواكه والخضار .

ودعت أمانة العاصمة المقدسة إلى تعاون الجميع بالإبلاغ عن أي ملاحظة أو مخالفة عبر رقم البلاغات الموحد 940.

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