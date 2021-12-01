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أمانة حائل توفر البيئة الصديقة في المرافق العامة لذوي الإعاقة وكبار السن

أمانة حائل توفر البيئة الصديقة في المرافق العامة لذوي الإعاقة وكبار السن
https://almnatiq.net/?p=1078834
المناطق _واس

هيئت أمانة منطقة حائل مواقف ومنزلقات مخصصة لذوي الإعاقة في الأماكن التي يرتادونها والمرافق العامة.

وأبانت الأمانة أن الخطوة تأتي ضمن برنامج جودة الحياة وأنسنة المدن، وحرصاً على تسهيل وتيسير حركة ذوي الإعاقة وكبار السن في الاستفادة من المرافق العامة بتوفير مواقف خاصة لسياراتهم.

وأشارت إلى أن الأمانة تسعى إلى تقديم جميع التسهيلات لذوي الإعاقة وكبار السن, ضمن المعايير الأساسية لتوفير الخدمة لهم من خلال تهيئة البيئة وتكييفها بشكل يلبي احتياجاتهم ومتطلباتهم للدخول والاستمتاع بمكونات المرافق العامة، وممارسة هوايتهم، وتمكينهم من المشاركة بشكل كامل في المجتمع، الأمر الذي يكفل لهم الاندماج مع بقية أفراد المجتمع.

وبينت أمانة المنطقة أنها تواصل جهودها لاستكمال وتهيئة العديد من الحدائق لتناسب المعاقين كحديقة الزيتون، وحديقة الورود، وحديقة الأمير سعود وحديقة السلام، وحديقة الأمير سلطان، وحديقة الرواد، والحديقة المقابلة للتأهيل الشامل وتجهيزها, حيث جرى تخصيص مناطق ألعاب الأطفال ذوي الإعاقة، مع مراعاة جوانب السلامة.

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