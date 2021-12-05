د. الشهراني يدشن التشغيل التجريبي للمركز الإقليمي الصحي للقيادة والتحكم بالرياض

المناطق _ الرياض

دشّن مدير عام الشؤون الصحية بمنطقة الرياض، الدكتور حسن بن علي الشهراني، يوم الخميس التشغيل التجريبي للمركز الإقليمي الصحي للقيادة والتحكم بالمنطقة.

ويتطلع المركز الإقليمي الصحي إلى الوصول إلى الريادة والتميز على مستوى المملكة في الإشراف على متابعة خدمات الرعاية الصحية والاستفادة من المعلومات والبيانات ثم تحليلها من أجل اتخاذ القرارات المناسبة .

ويعمل المركز على تحسين كفاءة الخدمات الصحية ، وتمكين الوقاية من الأمراض وتعزيز الوقاية ضد المخاطر الصحية باستخدام التقنية الحديثة ، بكوادر مؤهلة تحقق سلامة ورضا المرضى من خلال تحليل البيانات من مصادر متعددة ، والاستفادة منها في اتخاذ القرارات والتواصل المسبق للمساهمة في الإجراءات التصحيحية المناسبة ، وذلك بمشاركة الجهات ذات العلاقة ، والاستخدام الأمثل للموارد، حيث يعمل هذا المركز تحت إشراف المركز الوطني الصحي للقيادة والتحكم بوزارة الصحة بالتعاون مع إدارات الوزارة والتجمعات الصحية بالمنطقة ذات العلاقة لتحسين مستوى الخدمات الصحية المقدمة والمساعدة في اتخاذ القرار.

ويهدف المركز الإقليمي إلى قياس جودة الخدمة الصحية المقدمة عبر جمع البيانات وتحليلها وعرضها على الشاشات لإظهار الارقام وقياسها وفق معايير محلية أو دولية لمعرفة أماكن القصور ووضع مشاريع تحسين لها.

ويستهدف المركز متابعة أداء جميع المنشآت الصحية بالمنطقة لرفع كفاءة الجودة والانتاجية ، ورفع معدلات رضا المرضى عن الخدمات المقدمة لهم. كما يقوم المركز بمتابعة وتحليل بيانات مؤشرات قياس الاداء التابعة للبرامج والخدمات .