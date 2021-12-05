وحدات الأحوال المدنية المتنقلة تقدّم خدماتها في (17) موقعاً حول المملكة

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تقوم الوحدات المتنقلة للأحوال المدنية بتقديم خدماتها للرجال والنساء في (17) موقعاً حول المملكة, وذلك ضمن مبادرة ” نأتي إليك” التي تنفذها وكالة وزارة الداخلية للأحوال المدنية للجهات الحكومية والخاصة، ومبادرة “موجودين” الموجهة لخدمة المحافظات والمراكز والقرى البعيدة عن مكاتب الأحوال المدنية.

وبدأت الوحدات المتنقلة للأحوال المدنية بمنطقة مكة المكرمة اليوم بتقديم الخدمة للنساء في محافظة ميسان لمدة أسبوع، ويوم الأربعاء للرجال لمدة يوم واحد، فيما تقدم الخدمة للرجال في محافظة الكامل، ومركز قيا, ويوم الاثنين في مركز أبو راكه لمدة يوم واحد لكل موقع.

بينما تقدم الوحدات المتنقلة للأحوال المدنية في منطقة عسير اليوم بتقديم خدماتها للرجال في مقر النيابة العامة بمحافظة بيشة، والمعهد العلمي بمحافظة محايل عسير لمدة يوم واحد لكل منهما، ويوم الاثنين في مقر شركة الكهرباء بمدينة أبها لمدة يوم، فيما تقدم الخدمة يوم الثلاثاء للرجال والنساء في جامعة بيشة لمدة يومين.

وفي منطقة الباحة تقوم الوحدات المتنقلة بتقديم الخدمة اليوم للرجال والنساء في مركز بالشهم التابع لمحافظة بالجرشي لمدة ثلاثة أيام، ويوم الاثنين للرجال في كلية التقنية بمحافظة المخواه ومتوسطة وثانوية الملك عبد الله بمركز جرب لمدة يومين لكل منهما، فيما تقدم الخدمة يوم الأربعاء في ثانوية الأمير فيصل بمحافظة العقيق لمدة يوم يومين.

كما بدأت الوحدات المتنقلة للأحوال المدنية في المنطقة الشرقية بتقديم خدماتها اليوم للنساء في جمعية وهج النسائية الخيرية بالجبيل الصناعية لمدة يوم، فيما تقدم الخدمة يوم الثلاثاء للرجال في الغرفة التجارية الصناعية بالأحساء ، وميناء رأس مشعاب البحري لمدة يومين لكل منهما.

وفي منطقة نجران تقوم الوحدات المتنقلة بتقديم الخدمة اليوم للرجال في قيادة قوة نجران لمدة أربعة أيام، بينما تقدم الخدمة في منطقة الجوف للرجال والنساء في مركز قليب خضر التابع لمحافظة القريات لمدة ثلاثة أيام.

وتوفر الوحدات المتنقلة للمستفيدين والمستفيدات خدمات السجل المدني كإصدار بطاقة الهوية الوطنية وتجديدها وبدل تالف عنها.

وتُعد الخدمات المتنقلة من أبرز وسائل تقديم الخدمة الميدانية في الأحوال المدنية، بما تقدمه من تسهيلات لعموم المستفيدين من الرجال والنساء، وتسهم في اختصار الوقت وتقليل الجهد على المستفيدين.