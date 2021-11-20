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التأمينات الاجتماعية تطلق خدمة ” الزيارة الافتراضية” عبر بوابتها الإلكترونية

التأمينات الاجتماعية تطلق خدمة ” الزيارة الافتراضية” عبر بوابتها الإلكترونية

أبرز المواد

التأمينات الاجتماعية تطلق خدمة ” الزيارة الافتراضية” عبر بوابتها الإلكترونية

التأمينات الاجتماعية تطلق خدمة ” الزيارة الافتراضية” عبر بوابتها الإلكترونية
https://almnatiq.net/?p=1078848
المناطق _واس

أعلنت المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية عن إطلاق خدمة ” الزيارة الافتراضية”، أحدث خدمات المؤسسة الإلكترونية، التي تمّكن العميل من الاستفادة من خدمات الفروع ” افتراضياً” ودون تكبُد عناء الزيارة, وذلك ضمن جهودها في تحقيق التميّز الرقمي وإثراء تجربة العميل من خلال الخدمات الرقمية الاستباقية والمتكاملة.

وتأتي هذه الخدمة امتداداً لحرص ” التأمينات الاجتماعية” على تمّكين العملاء من تنفيذ الخدمات والمعاملات إلكترونياً عبر بوابة الخدمات الإلكترونية والتطبيق، وفي حال الحاجة إلى زيارة أحد فروع ومكاتب المؤسسة فإنه يمكن للعميل الاستفادة من ” الزيارة الافتراضية” والتواصل مع موظف خدمة العملاء بالصوت والصورة، ومشاركة الشاشة ورفع الملفات المطلوبة مباشرة خلال اللقاء، وإنهاء المعاملات والخدمات المختارة.

وتحقيقاً لشمولية جميع العملاء في الخدمات الإلكترونية, بيّنت المؤسسة عن إتاحتها للخدمة باللغتين العربية والإنجليزية، كما يمكن للعملاء ” الصم” اختيار خيار التحدث مع الموظف بلغة الإشارة لإتمام معاملاتهم بكل يسر وسهولة.

يُذكر أن ” التأمينات الاجتماعية” تُتيح للعملاء إنجاز خدماتهم ومعاملاتهم إلكترونياً عبر باقة من الخدمات الإلكترونية المتوفرة على البوابة الإلكترونية والتطبيق، وهي إحدى الجهات الحكومية الحاصلة على مراكز متقدمة في قياس التحوّل الرقمي الحكومي التاسع التابع لهيئة الحكومة الرقمية، الذي يقيّم الجهات الحكومية ومدى تطور رحلتها نحو التحوّل الرقمي وفق أفضل الممارسات والمعايير.

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