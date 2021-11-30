الأمين العام للجامعة العربية يلتقي بالممثل الأعلى للاتحاد الأوروبي للسياسة الخارجية

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التقى الأمين العام للجامعة العربية أحمد أبو الغيط, بالممثل الأعلى للاتحاد الأوروبي للسياسة الخارجية والأمنية “جوزيب بوريل”، على هامش مؤتمر حوار روما المتوسطي الذي استضافته العاصمة الإيطالية.

وبحث الجانبان خلال اللقاء, عدداً من القضايا الثنائية والإقليمية ذات الاهتمام المشترك، وخاصة ما يتعلق بالتحضير للدورة السادسة للاجتماع الوزاري العربي – الأوروبي، المقرر عقدها بالقاهرة خلال الربع الأول من العام المقبل، لافتة الانتباه إلى أن الجانبين ناقشا السُبل الكفيلة لإنجاح هذه الدورة باعتبارها رافعة مهمة للعلاقات بين العالم العربي والاتحاد الأوروبي.

وأكد أبو الغيط خلال اللقاء أهمية الحفاظ على المواقف الأوروبية المبدئية فيما يتعلق بتطبيق حل الدولتين وإقامة الدولة الفلسطينية المستقلة على حدود 1967، وضرورة اضطلاع أوروبا بدورٍ أكثر فاعلية لإحياء مسار التفاوض بين فلسطين وإسرائيل، على أساس المعايير الدولية المعروفة ومقررات القانون الدولي.