انطلاق رالي حائل الدولي 2021 .. غداً

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ينطلق رالي حائل الدولي 2021 غداً والذي يستمر لمدة ستة أيام بإشراف وتنظيم من الاتحاد السعودي للسيارات والدراجات النارية .

ويعتبر رالي حائل الجولة السابعة والأخيرة من كأس العالم للراليات الصحراوية الطويلة ” فيا كروس كانتري ” للموسم 2021، ويتألف من أربع مراحل خاصة عبر صحراء النفود الكبير، بمسافة 1753 كلم، تتضمن 969 كلم مراحل خاضعة للتوقيت .

ويشارك في الرالي 29 سيارة في تصنيف “فيا” الدولي، و4 سيارات من فئة “تي 1+” بمواصفات 2022، و 27 سيارة في التصنيف الوطني، و 29 مشاركًا في فئتي الدرّاجات النارية العادية ورُباعية العجلات “كوادز”، إلى جانب 3 سائقين في فئة الشاحنات .

وستكون الإجراءات الفنية والإدارية المشتملة على عمليات الفحص التقني والتوثيق الإداري في المقر الرئيس للرالي، وذلك يومي السادس والسابع من ديسمبر الجاري، على أن يُقام حفل الافتتاح في مركز المغواة للمؤتمرات، وذلك يوم الثُلاثاء القادم عند الساعة السادسة مساءً.