احدث الأخبار

أمير تبوك يطلع على تقرير انطلاقة أعمال الفصل الدراسي الثاني في مدارس المنطقة
أهم الاخبار
 سمو أمير الشرقية يتسلم نسخة من الكتاب الوطني “ذاكرة التاريخ”
أبرز المواد
 سمو أمير منطقة جازان يستقبل وكيل وزارة الداخلية لشؤون الأفواج
أهم الاخبار
 بقيمة 33 مليار ريال.. أمير منطقة مكة يستعرض المشاريع التنموية مع مسؤولي القطاعات
أهم الاخبار
 وزارة التعليم تشارك في يوم التطوّع العالمي وتواصل تفعيل البرامج والأنشطة لتمكين الطلبة من المشاركة التنموية في المجتمع
أبرز المواد
 ” الاستفادة من مزايا الفترة التصحيحية”.. وزارة التجارة تعلن عن إجراءات جديدة بشأن النشاط التجاري المخالف
أبرز المواد
 التحالف يعلن اعتراض وتدمير 4 مسيرات حوثية حاولت استهداف المنطقة الجنوبية
أبرز المواد
 مدير فرع وزارة الشؤون الاسلامية بالحدود الشمالية يزور المحكمة العامة بالمنطقة
أبرز المواد
 حركية تدشن الملتقى الشتوي السياحي بمشاركة جمعيات الأشخاص ذوي الإعاقة الحركية
أبرز المواد
 «البيئة» تنهي عملية الربط الإلكتروني مع نادي الإبل
أبرز المواد
 سمو أمير منطقة تبوك يرأس اجتماع المحافظين غداً
أهم الاخبار
 تعرف على موعد مباراة السعودية والمغرب في كأس العرب
أبرز المواد
أمير تبوك يطلع على تقرير انطلاقة أعمال الفصل الدراسي الثاني في مدارس المنطقة

أمير تبوك يطلع على تقرير انطلاقة أعمال الفصل الدراسي الثاني في مدارس المنطقة

أهم الاخبار
سمو أمير الشرقية يتسلم نسخة من الكتاب الوطني “ذاكرة التاريخ”

سمو أمير الشرقية يتسلم نسخة من الكتاب الوطني “ذاكرة التاريخ”

أبرز المواد
سمو أمير منطقة جازان يستقبل وكيل وزارة الداخلية لشؤون الأفواج

سمو أمير منطقة جازان يستقبل وكيل وزارة الداخلية لشؤون الأفواج

أهم الاخبار
بقيمة 33 مليار ريال.. أمير منطقة مكة يستعرض المشاريع التنموية مع مسؤولي القطاعات

بقيمة 33 مليار ريال.. أمير منطقة مكة يستعرض المشاريع التنموية مع مسؤولي القطاعات

أهم الاخبار

” الاستفادة من مزايا الفترة التصحيحية”.. وزارة التجارة تعلن عن إجراءات جديدة بشأن النشاط التجاري المخالف

” الاستفادة من مزايا الفترة التصحيحية”.. وزارة التجارة تعلن عن إجراءات جديدة بشأن النشاط التجاري المخالف
https://almnatiq.net/?p=1078882
المناطق _ متابعات

أعلنت وزارة التجارة عبرحسابها علي تويتر ان تصحيح النشاط التجاري المخالف لنظام مكافحة التستر يُمكّن من الاستفادة من مزايا الفترة التصحيحية.

وكان البرنامج الوطني لمكافحة التستر التجاري، قد حث المنشآت المخالفة، للمسارعة بتصحيح أوضاعها قبل انتهاء المهلة في 16 فبراير المقبل، والاستفادة من مزايا الفترة التصحيحية والتقديم إلكترونياً عبر موقع وزارة التجارة، مبيِّناً أن الحكومة تحمي المنشأة التي تقدم عبر المنصة خلال الفترة التصحيحية من أي إجراءات قانونية وعقوبات نظامية لحين البت في موضوعها واستكمال إجراءاتها.

روابط ذات صلة

أمير تبوك يطلع على تقرير انطلاقة أعمال الفصل الدراسي الثاني في مدارس المنطقة

أمير تبوك يطلع على تقرير انطلاقة أعمال الفصل الدراسي الثاني في مدارس المنطقة
سمو أمير الشرقية يتسلم نسخة من الكتاب الوطني “ذاكرة التاريخ”

سمو أمير الشرقية يتسلم نسخة من الكتاب الوطني “ذاكرة التاريخ”
سمو أمير منطقة جازان يستقبل وكيل وزارة الداخلية لشؤون الأفواج

سمو أمير منطقة جازان يستقبل وكيل وزارة الداخلية لشؤون الأفواج

التعليقات (٠) اضف تعليق

التعليقات مغلقة