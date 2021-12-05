” الاستفادة من مزايا الفترة التصحيحية”.. وزارة التجارة تعلن عن إجراءات جديدة بشأن النشاط التجاري المخالف

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أعلنت وزارة التجارة عبرحسابها علي تويتر ان تصحيح النشاط التجاري المخالف لنظام مكافحة التستر يُمكّن من الاستفادة من مزايا الفترة التصحيحية.

وكان البرنامج الوطني لمكافحة التستر التجاري، قد حث المنشآت المخالفة، للمسارعة بتصحيح أوضاعها قبل انتهاء المهلة في 16 فبراير المقبل، والاستفادة من مزايا الفترة التصحيحية والتقديم إلكترونياً عبر موقع وزارة التجارة، مبيِّناً أن الحكومة تحمي المنشأة التي تقدم عبر المنصة خلال الفترة التصحيحية من أي إجراءات قانونية وعقوبات نظامية لحين البت في موضوعها واستكمال إجراءاتها.