سمو أمير منطقة جازان يستقبل وكيل وزارة الداخلية لشؤون الأفواج

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استقبل صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن ناصر بن عبدالعزيز أمير منطقة جازان، في مكتبه بالإمارة اليوم، وكيل وزارة الداخلية لشؤون الأفواج اللواء الركن عوض بن مشوخ العنزي , والوفد المرافق له الذي يزور المنطقة حالياً.

واستمع سموه لشرح عن قيادة الأفواج وإنجازاتها وعملها في مساندة القوات العسكرية ومهاهم الأمنية المناطة بها في المناطق الجبلية والحدودية.

وجرى خلال الاستقبال استعراض الموضوعات ذات العلاقة بتعزيز دور قيادة الأفواج بالمنطقة في حماية أمن الوطن بالتنسيق مع جميع الجهات الأمنية بما يسهم في إنجاز المهام والأعمال المناطة بها ، وفق توجيهات القيادة الرشيدة.

حضر الاستقبال قائد قوة الأفواج بمنطقة جازان المقدم الركن لطفي بن خلف بن سمها.