أمير تبوك يطلع على تقرير انطلاقة أعمال الفصل الدراسي الثاني في مدارس المنطقة

المناطق _ متابعات

اطلع صاحب السمو الملكي الأمير فهد بن سلطان بن عبدالعزيز أمير منطقة ‏تبوك على تقرير انطلاقة العمل التعليمي في مدارس المنطقة مع بداية الفصل الدراسي الثاني حضورياً في المرحلتين المتوسطة والثانوية و”عن بعد” في المرحلة الابتدائية ورياض الأطفال.

وتضمن التقرير مؤشرات الأداء في منصة مدرستي ومنصة روضتي، وتسليم المقررات الدراسية والإجراءات التي تمت ‏لضمان ‏فرص تعليم مميزة وآمنة للطلاب والطالبات، وذلك خلال استقباله بمكتبه بالإمارة اليوم, المدير العام للتعليم بمنطقة تبوك ماجد بن عبدالرحمن القعير منوهاً سموه بحهود وزارة التعليم في هذا الصدد.

وبمتابعة معالي وزير التعليم الدكتور حمد بن محمد آل الشيخ مؤكداً سموه على ما يحظى به قطاع التعليم بالمملكة من دعم واهتمام من خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز وسمو ولي العهد – حفظهما الله -.

وأكد سموه أهمية الحرص على الأبناء الطلاب والطالبات في رحلة التعليم عن بعد أولاً بأول ‏والاهتمام بجودة مخرجات العملية التعليمية.‏

من جهته نوه مدير تعليم تبوك بدعم سمو أمير المنطقة المستمر للعمل التعليمي في المنطقة وعنايته بأبنائه الطلاب والطالبات ومنسوبي التعليم في المنطقة.