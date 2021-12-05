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سمو أمير منطقة نجران يرعى ملتقى التطوع بالمنطقة

سمو أمير منطقة نجران يرعى ملتقى التطوع بالمنطقة
https://almnatiq.net/?p=1078903
المناطق _ متابعات

رعى صاحب السمو الأمير جلوي بن عبدالعزيز بن مساعد أمير منطقة نجران اليوم ملتقى التطوع، الذي ينظمه فرع الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية بالمنطقة تحت عنوان “عطاء وطن”، بمناسبة اليوم العالمي للتطوع، بحضور عددٍ من مسؤولي الجهات ذات العلاقة.

وأكد سموه، أن العمل التطوعي من الأعمال العظيمة وهو جزء مما تربى عليه الشعب السعودي الذي يسارع دائماً للمشاركة والإسهام في الأعمال الخيرية والتطوعية، مبدياً ثقته بالوصول إلى مليون متطوع كأحد مستهدفات رؤية 2030، وأن يتحقق ذلك قبل ذلك الموعد .

وخلال الملتقى شاهد الحضور عرضا مرئيا يتضمن ابرز إعمال وإحصاءات اللجان والجمعيات في العمل التطوعي بالمنطقة ، كما ألقى مدير عام فرع وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية بمنطقة نجران عبدالله بن محمد الدوسري كلمة أوضح فيها أهمية اليوم العالمي للتطوع كمناسبة سنوية يتم خلالها تكريم المتطوعين والاعتراف بجهودهم، وتشجيع العمل التطوعي وزيادة إعداد المتطوعين، مبيناً أن ساعات التطوع في منطقة نجران وصلت إلى “54000” ساعة تطوع، وأكثر من “10000” متطوع ومتطوعة.

واختتم سمو أمير منطقة نجران الملتقى بتكريم الجهات المشاركة .

 

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