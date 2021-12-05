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سمو أمير منطقة مكة المكرمة يهنئ جامعة الملك عبدالعزيز لحصولها على جائز عالميّة 

سمو أمير منطقة مكة المكرمة يهنئ جامعة الملك عبدالعزيز لحصولها على جائز عالميّة 
https://almnatiq.net/?p=1078904
المناطق _ متابعات

هنأ مستشار خادم الحرمين الشريفين أمير منطقة مكة المكرمة صاحب السمو الملكي الأمير خالد الفيصل جامعة الملك عبدالعزيز بمناسبة حصولها على جائزة الزيرو بروجكت العالمية للمرة الثانية والتي تُسلم في مقر الأمم المتحدة بڤيينا للجهات الرائدة في تمكين ذوي الإعاقة حول العالم.

يذكر أن الجائزة شهدت في دورتها الحالية مشاركة 469 مبادرة ومشروعًا من 106 دول حول العالم، وتم اختيار ما يقارب الثمانين مبادرة ومشروعًا بناء على ثلاثة معايير: الابتكار، والتأثير، وقابلية التوسع والتطوير.

وحددت المنظمة موضوعًا للجائزة لهذا العام؛ وهو “التعليم الشامل وتكنولوجيا المعلومات والاتصالات”؛ حيث قامت المنظمة بعرض مبادرة الجامعة ضمن تقرير المنظمة السنوي، كما تم عرضه على صفحتها الرئيسة ومن خلال وسائل التواصل الاجتماعي التي يتابعها الخبراء في مجال الإعاقة حول العالم طيلة عام 2020م.

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