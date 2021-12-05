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سمو أمير منطقة تبوك يستقبل رئيس جامعة فهد بن سلطان

سمو أمير منطقة تبوك يستقبل رئيس جامعة فهد بن سلطان
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استقبل صاحب السمو الملكي الأمير فهد بن سلطان بن عبدالعزيز أمير منطقة تبوك رئيس مجلس أمناء جامعة فهد بن سلطان بمكتبه بالإمارة اليوم، رئيس جامعة فهد بن سلطان الدكتور محمد بن عبدالله اللحيدان.

 

وأطّلع سموه على تقرير مفصل عن برامج وأنشطة الجامعة وعن مسيرتها الأكاديمية والتعليمية من خلال برامج البكالوريوس والماجستير التي تقدمها الجامعة، مؤكداً سموه أهمية مخرجات الجامعة والتركيز بالذات على حجر الزاوية بالعملية التعلمية للطلاب والطالبات، منوهاً بما يحظى به قطاع التعليم بالمملكة من دعم واهتمام من خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود وسمو ولي العهد – حفظهما الله – مثنياً سموه على جهود رئيس الجامعة والقائمين عليها.

 

من جهته قدم مدير جامعة فهد بن سلطان الدكتور محمد اللحيدان شكره لسمو أمير المنطقة رئيس مجلس أمناء الجامعة على دعمه ومتابعته لمسيرة الجامعة.

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