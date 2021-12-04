يوم ترفيهي وهدايا للأطفال ذوي الإعاقة في يومهم العالمي بمشاركة أبناء الشهداء والأيتام بعسير

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رعى مدير فرع وزارة التعليم بمنطقة عسير الدكتور أحمد خضران العُمري فعاليات اليوم العالمي لذوي الإعاقة وبحضور المشرف على فرع الجامعة السعودية الإلكترونية بأبها الدكتور نايف جبلي، ومساعد مدير فرع وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية بمنطقة عسير عمر النعمي، والتي نظمتها جمعية الأطفال ذوي الإعاقة بعسير، وبمشاركة أبناء الشهداء في الحد الجنوبي والأيتام بمنطقة عسير .

حيث استقبل أطفال ومدير الجمعية راعي الحفل والوفد المرافق له ليبدأ بعد ذلك بجولة في أقسام الجمعية والسلام على الأطفال في الفصول والعيادات التأهيلية قدم خلالها العمري والجبلي مجموعة من الهدايا والألعاب للأطفال ذوي الإعاقة.

كما قاموا بالاطلاع على الفعاليات الترفيهية والأركان التوعوية المصاحبة للحفل.

هذا وقد تضمنت الفعاليات عروض مسرحية ومسابقات ترفيهية بالإضافة إلى ألعاب هوائية وحديقة طيور وحيوانات أليفة، كما شارك اسطبل أبها هورسز بعدد من الخيول العربية الأصيلة، كما تم توفير 80 وجبة إفطار قدمتها مطاعم الزاكي ومومنت برجر(مجاناً) للأطفال المشاركين.