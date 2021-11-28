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لجنة الصداقة البرلمانية السعودية النيجرية تجتمع عبر الاتصال المرئي بنظيرتها في البرلمان النيجري

لجنة الصداقة البرلمانية السعودية النيجرية تجتمع عبر الاتصال المرئي بنظيرتها في البرلمان النيجري
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عقدت لجنة الصداقة البرلمانية السعودية النيجرية في مجلس الشورى اجتماعًا – عبر الاتصال المرئي – برئاسة عضو المجلس رئيس اللجنة الدكتور غازي بن فيصل بن زقر، مع لجنة الصداقة البرلمانية النيجرية السعودية في البرلمان النيجري برئاسة رئيس اللجنة النائب الحاج عبدو أبوبكر.

 

وجرى خلال الاجتماع الذي شارك فيه عدد من أعضاء المجلس أعضاء لجنة الصداقة البرلمانية السعودية النيجرية مناقشة عددٍ من الموضوعات ذات الاهتمام المشترك، وبحث تعزيز العلاقات الثنائية بين المملكة والنيجر في شتى المجالات.

كما تضمن الاجتماع بحث سبل تعزيز العلاقات الثنائية على مستوى التعاون البرلماني بين مجلس الشورى والبرلمان النيجري، وتأكيد أهمية تبادل الزيارات بينهما وتفعيل دور لجان الصداقة البرلمانية المشتركة، وضرورة استمرار هذه الاجتماعات لتقوية العلاقات وتعزيزها.

 

يذكر أن لجان الصداقة البرلمانية المشتركة في مجلس الشورى تعمل على تعزيز روابط الصداقة والتواصل بين المجلس والمجالس التشريعية والبرلمانات في الدول الشقيقة والصديقة؛ بما يعزز علاقات المملكة على المستوى الخارجي.

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