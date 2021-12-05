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المكتب التنفيذي لمجلس وزراء العدل العرب يناقش مكافحة الإرهاب والتحديات المتعلقة بالتصدي للجريمة المُنَظّمَة

المكتب التنفيذي لمجلس وزراء العدل العرب يناقش مكافحة الإرهاب والتحديات المتعلقة بالتصدي للجريمة المُنَظّمَة
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المناطق_واس

عقد المكتب التنفيذي لمجلس وزراء العدل العرب اجتماعه الـ 67، اليوم، حضورياً بمقر الأمانة العامة للجامعة العربية بالقاهرة، برئاسة وزير العدل اليمني بدر أحمد العارضه، ومشاركة الدول أعضاء المكتب التنفيذي، والأمانة العامة للجامعة العربية.

 

ورأس وفد المملكة العربية السعودية في الاجتماع نائب معالي وزير العدل الشيخ سعد بن محمد السيف.

 

وأشار رئيس المكتب التنفيذي وزير العدل اليمني في كلمته خلال الاجتماع، إلى أهمية تعزيز العمل العربي المشترك في المجالات القضائية، وتعزيز روح التعاون والتنسيق بين الدول العربية في مجال مكافحة ظاهرة الإرهاب والجريمة المُنَظّمَة العابرة للحدود الوطنية.

 

وقال مدير إدارة الشؤون القانونية بالجامعة العربية مسؤول الأمانة الفنية لمجلس وزراء العدل العرب الوزير مفوض ياسر عبدالمنعم في تصريح على هامش الاجتماع، إن المكتب التنفيذي ناقش مشروع جدول أعمال الدورة الـ (37) لمجلس وزراء العدل العرب المقرر انعقادها غداً بمقر الأمانة العامة للجامعة العربية بالقاهرة، برئاسة وزير العدل الجزائري عبد الرشيد طبي، ومشاركة وفود من الأمانة العامة لمجلس وزراء الداخلية العرب، والأمانة العامة لمجلس التعاون لدول الخليج العربية، وجامعة نايف العربية للعلوم الأمنية.

 

وأضاف أن مشروع جدول أعمال الدورة الجديدة يتضمن عدداً من الموضوعات المهمة، منها مكافحة الإرهاب، وتوحيد التشريعات العربية، والاتفاقية العربية لمكافحة الفساد، جهود وزارات العدل في الدول العربية خلال جائحة (كوفيد 19)، وجهود المجلة العربية للفقه والقضاء في نشر الفكر القانوني والقضائي في الوطن العربي، فضلاً عن مناقشة مشروع الاتفاقية العربية لتنظيم أوضاع شؤون اللاجئين، ومشروع اتفاقية عربية لحماية ومساعدة النازحين داخلياً في المنطقة العربية.

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