الصحة:اختر الجانب الصحيح استكمل تحصينك واحمِ نفسك ومجتمعك

المناطق_الرياض

تحت شعار “الفيروسات أمرضت، واللقاحات أنقذت”، نبهت وزارة الصحة السعودية علي أخذ اللقاح، قائلة “اختر الجانب الصحيح، استكمل تحصينك واحمِ نفسك ومجتمعك”.

وأوضحت أن اللقاحات ساهمت في تقليل وفيات الإنفلونزا من 75% إلي 39% ، وأن الفيروسات أدت لإصابة 500 مليون حالة بالإنفلونزا الأسبانية حول العالم ، ووفاة 500 مليون شخص بسبب الجدري و 1 مليون شخص بسبب الكوليرا .