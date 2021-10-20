احدث الأخبار

مؤشر سوق الأسهم السعودية يغلق مرتفعًا عند مستوى 11142.47 نقطة
أبرز المواد
 الصحة:اختر الجانب الصحيح استكمل تحصينك واحمِ نفسك ومجتمعك
صحة
 خادم الحرمين الشريفين يبعث رسالة خطية لسمو أمير دولة قطر
أبرز المواد
 الصقارون المشاركون في مهرجان الملك عبدالعزيز للصقور يدربون طيورهم لمدة تصل إلى 3 أشهر
أبرز المواد
 المكتب التنفيذي لمجلس وزراء العدل العرب يناقش مكافحة الإرهاب والتحديات المتعلقة بالتصدي للجريمة المُنَظّمَة
أبرز المواد
 لجنة الصداقة البرلمانية السعودية النيجرية تجتمع عبر الاتصال المرئي بنظيرتها في البرلمان النيجري
أبرز المواد
 يوم ترفيهي وهدايا للأطفال ذوي الإعاقة في يومهم العالمي بمشاركة أبناء الشهداء والأيتام بعسير
أبرز المواد
 سمو أمير منطقة تبوك يستقبل رئيس جامعة فهد بن سلطان
أبرز المواد
 سمو أمير منطقة مكة المكرمة يهنئ جامعة الملك عبدالعزيز لحصولها على جائز عالميّة 
أهم الاخبار
 سمو أمير منطقة نجران يرعى ملتقى التطوع بالمنطقة
أبرز المواد
 سمو أمير منطقة القصيم يشهد توقيع اتفاقية بين وحدة التطوع بالإمارة ومركز التنمية الاجتماعية
أهم الاخبار
 أمير تبوك يطلع على تقرير انطلاقة أعمال الفصل الدراسي الثاني في مدارس المنطقة
أهم الاخبار
مؤشر سوق الأسهم السعودية يغلق مرتفعًا عند مستوى 11142.47 نقطة

مؤشر سوق الأسهم السعودية يغلق مرتفعًا عند مستوى 11142.47 نقطة

أبرز المواد
الصحة:اختر الجانب الصحيح استكمل تحصينك واحمِ نفسك ومجتمعك

الصحة:اختر الجانب الصحيح استكمل تحصينك واحمِ نفسك ومجتمعك

صحة
خادم الحرمين الشريفين يبعث رسالة خطية لسمو أمير دولة قطر

خادم الحرمين الشريفين يبعث رسالة خطية لسمو أمير دولة قطر

أبرز المواد
الصقارون المشاركون في مهرجان الملك عبدالعزيز للصقور يدربون طيورهم لمدة تصل إلى 3 أشهر

الصقارون المشاركون في مهرجان الملك عبدالعزيز للصقور يدربون طيورهم لمدة تصل إلى 3 أشهر

أبرز المواد

الصحة:اختر الجانب الصحيح استكمل تحصينك واحمِ نفسك ومجتمعك

الصحة:اختر الجانب الصحيح استكمل تحصينك واحمِ نفسك ومجتمعك
https://almnatiq.net/?p=1078938
المناطق_الرياض

تحت شعار “الفيروسات أمرضت، واللقاحات أنقذت”، نبهت وزارة الصحة السعودية علي أخذ اللقاح، قائلة “اختر الجانب الصحيح، استكمل تحصينك واحمِ نفسك ومجتمعك”.

 

وأوضحت أن اللقاحات ساهمت في تقليل وفيات الإنفلونزا من 75% إلي 39% ، وأن الفيروسات أدت لإصابة 500 مليون حالة بالإنفلونزا الأسبانية حول العالم ، ووفاة 500 مليون شخص بسبب الجدري و 1 مليون شخص بسبب الكوليرا .

روابط ذات صلة

الصحة تؤكد: الاكتشاف المبكر للأمراض يحد من مخاطر.. وتوجه نصيحة

الصحة تؤكد: الاكتشاف المبكر للأمراض يحد من مخاطر.. وتوجه نصيحة
بعد السماح لـ 4 فئات بالقدوم إلى المملكة.. الداخلية تستثني هؤلاء من الحجر المؤسسي

بعد السماح لـ 4 فئات بالقدوم إلى المملكة.. الداخلية تستثني هؤلاء من الحجر المؤسسي
الباحة تتصدر.. نسب الحاصلين على جرعتين من لقاح كورونا في مناطق المملكة

الباحة تتصدر.. نسب الحاصلين على جرعتين من لقاح كورونا في مناطق المملكة

التعليقات (٠) اضف تعليق

التعليقات مغلقة