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مؤشر سوق الأسهم السعودية يغلق مرتفعًا عند مستوى 11142.47 نقطة

مؤشر سوق الأسهم السعودية يغلق مرتفعًا عند مستوى 11142.47 نقطة

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مؤشر سوق الأسهم السعودية يغلق مرتفعًا عند مستوى 11142.47 نقطة

مؤشر سوق الأسهم السعودية يغلق مرتفعًا عند مستوى 11142.47 نقطة
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المناطق_واس

أغلق مؤشر الأسهم السعودي الرئيسي اليوم مرتفعًا 259.68 نقطة ليقفل عند مستوى 11142.47 نقطة, بتداولات بلغت قيمتها 6 مليارات ريال.

 

وبلغت كمية الأسهم المتداولة -وفق النشرة الاقتصادية اليومية لوكالة الأنباء السعودية لسوق الأسهم السعودية- 189 مليون سهم، تقاسمتها 300 ألف صفقة، سجلت فيها أسهم 196 شركة ارتفاعًا في قيمتها, فيما أغلقت أسهم 10 شركات على تراجع.

 

وكانت أسهم شركات بترو رابغ، والصقر للتأمين، وزجاج، وصدر، وأسمنت حائل الأكثر ارتفاعًا, أما أسهم شركات تشب، و أليانز إس إف، والسعودي الفرنسي، ورعاية، والوطنية الأكثر انخفاضًا في التعاملات, حيث تراوحت نسب الارتفاع والانخفاض ما بين 10% و 2.17% .

 

فيما كانت أسهم شركات دار الأركان، والإنماء، والتصنيع، والصقر للتأمين، وكيان السعودية، هي الأكثر نشاطا بالكمية, كما كانت أسهم شركات الراجحي، والإنماء، وسابك، وسبكيم العالمية، والتصنيع هي الأكثر نشاطا في القيمة.

 

وأغلق مؤشر الأسهم السعودية الموازية (نمو) اليوم مرتفعًا 583.28 نقطة ليقفل عند مستوى 23576.48 نقطة, بتداولات بلغت قيمتها 30 مليون ريال, وبلغت كمية الأسهم المتداولة 475 ألف سهم تقاسمتها 1790 صفقة.

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