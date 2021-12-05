مدارس تعليم صبيا تستقبل أكثر من 140 ألف طالب وطالبة مع بداية الفصل الدراسي الثاني

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استقبلت 1298 مدرسة بتعليم محافظة صبيا اليوم، أكثر من ١٤١ ألف طالب وطالبة يدرسون في المرحلتين المتوسطة والثانوية، منهم أكثر من ٧١ ألف طالب وطالبة في المرحلة الابتدائية ورياض الأطفال للدراسة عن بعد عبر منصة مدرستي ومنصة روضتي، وذلك مع بداية الدراسة للعام 1443هـ، مع تطبيق جميع الإجراءات الاحترازية الصحية المعتمدة، بما يضمن الحفاظ على سلامة الطلبة وتهيئة البيئة التعليمية الآمنة.

ووقف مدير تعليم صبيا الدكتور حسن بن محسن خرمي خلال الجولات الميدانية على عدد من المدارس، وأكد من خلالها ضرورة استكمال تحصين الطلبة غير المحصنين في المتوسطة والثانوية للعودة الحضورية الكاملة وارتداء الكمامات والتعامل بحذر مع فيروس كورونا ومتحوراته، واستمرار مراعاة الإجراءات الصحية المعتمدة.