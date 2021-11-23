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الهيئة العامة للمنافسة: نرفض عملية استحواذ “دليفري هيرو” على “ذا شفز”

الهيئة العامة للمنافسة: نرفض عملية استحواذ “دليفري هيرو” على “ذا شفز”
https://almnatiq.net/?p=1078973
المناطق ـ متابعات

أعلنت الهيئة العامة للمنافسة عبر بيان رسمي اليوم عن رفضها لعملية استحواذ (شركة دليفري هيرو) على (شركة ذا شفز).

وينشط أطراف الصفقة في سوق توصيل الأطعمة.

وقد قامت الهيئة بدراسة سوق توصيل الأطعمة في المملكة العربية السعودية لمعرفة ما إذا كانت هذه الصفقة تثير مخاوف على المنافسة أم لا.

وأكد المتحدث الرسمي للهيئة الأستاذ سعد آل مسعود بأن دراسة الهيئة العامة للمنافسة خلصت إلى رفض الصفقة بسبب امتناع أطراف التركز الاقتصادي عن تقديم كامل البيانات والوثائق التي طلبتها الهيئة لفحص الصفقة وفقاً للمنهجية المقررة في نظام المنافسة ولائحته التنفيذية والدليل الإرشادي لفحص التركز الاقتصادي؛ للوصول مع الأطراف عند اقتضاء الحاجة -بعد استيفاء البيانات- إلى المعالجات الممكنة للأضرار المحتملة على المنافسة من أجل إبقاء الصفقة ضمن المستويات المحققة للعدالة ورفاهية المستهلك في السوق المعني.

 

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