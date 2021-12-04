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لماذا واجب أن تتلقى الجرعة الثالثة؟

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متحدث الصحة: الجائحة لا تزال قائمة ونؤكد أهمية التقيد بالاحترازات الوقائية واستكمال التحصين

متحدث الصحة: الجائحة لا تزال قائمة ونؤكد أهمية التقيد بالاحترازات الوقائية واستكمال التحصين
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المناطق_واس

أكد المتحدث الرسمي لوزارة الصحة الدكتور محمد العبدالعالي أن الجائحة لا تزال قائمة على المستوى العالمي، مبيناً أن عدد الجرعات المعطاة في المملكة تجاوز 47 مليون جرعة، واستكمل التحصين بجرعتين 22 مليون و 500 ألف شخص، وهذا المستوى يعطي المزيد من الاطمئنان الذي نجني ثماره – ولله الحمد -، إضافة إلى الاحترازات الوقائية وتمسك المجتمع الواعي بتلك الاحترازات المطلوبة، وكلها صمام أمان بعد توفيق الله ثم ما تقوم به الجهات من واجبات.

 

ودعا المتحدث الرسمي لوزارة الصحة كل من يتهاون بتلك الاحترازات إلى الانضمام للمجتمع الواعي بالتقيد بالاحترازات واستكمال اللقاحات للوقاية من الفيروس بالإضافة إلى الحصول على الجرعة التنشيطية لتعزيز استكمال مستوى التحصين.

 

وأوضح أن الجرعة الواحدة لا تكفي، خاصة مع وجود المتحورات، والجرعة الثانية ترفع مستوى المناعة إلى مستوى مقاوم وكافٍ لصد الفيروس ومتحوراته ومضاعفاته وشدة المرض إلى مستويات كبيرة، وبعد مدة الـ 6 أشهر لا بد من تعزيز تلك الجرعتين بجرعة ثالثة لتخفيف الآثار الناتجة عنه، وشدّد المتحدث الرسمي لوزارة الصحة على أهمية لبس الكمامات في الأماكن المزدحمة والفعاليات كون الوضع الحالي يستلزم ذلك من باب التقيد بالاحترازات الوقائية.

 

وأضاف الدكتور العبدالعالي أنه تم تسجيل 35 حالة جديدة لفيروس كورونا الجديد (COVID -19) ليصبح إجمالي عدد الحالات المؤكدة في المملكة (549912) حالة، كما بلغ عدد الحالات النشطة (2012) حالة نشطة، فيما بلغت الحالات الحرجة (39) حالة حرجة، جاء ذلك خلال المؤتمر الصحفي الذي عقده اليوم، مشيراً إلى أن عدد المتعافين في المملكة ولله الحمد وصل إلى (539056) حالة بإضافة (45) حالة تعافٍ جديدة، كما بلغ عدد الوفيات (8844) حالة، بإضافة حالتي وفاة جديدتين، – رحمهم الله جميعاً -.

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