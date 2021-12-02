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لماذا واجب أن تتلقى الجرعة الثالثة؟

لماذا واجب أن تتلقى الجرعة الثالثة؟

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هيئة رعاية الأشخاص ذوي الإعاقة تقيم ملتقى “هذي إعاقتي”

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كأس وزارة الرياضة للهجن: «عوايد» تحقق أفضل توقيت في يوم «الحيل والزمول»

كأس وزارة الرياضة للهجن: «عوايد» تحقق أفضل توقيت في يوم «الحيل والزمول»

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كأس وزارة الرياضة للهجن: «عوايد» تحقق أفضل توقيت في يوم «الحيل والزمول»

كأس وزارة الرياضة للهجن: «عوايد» تحقق أفضل توقيت في يوم «الحيل والزمول»
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المناطق_واس

اختتمت اليوم منافسات خامس أيام كأس وزارة الرياضة للهجن الذي يستمر حتى السابع من شهر ديسمبر الحالي على ميدان السيح بمحافظة الأحساء.

وشهد اليوم منافسات فئة الحيل الزمول على مسافة 8 كم تحقيق عبدالرحمن سلمان المغيري للشوط الأول بعد فوز المطية «افتخار»، فيما انتزعت هجن صاحب السمو الملكي الأمير عبدالعزيز بن سعود بن نايف صدارة الشوط الثاني والرابع للقعدان بعد فوز القعود «مبعد» في الشوط الثاني و «زرياب» في الشوط الرابع، فيما جاءت المطية «الفايزة» في صدارة الشوط الثالث لمالكها بدر بندر العتيبي، بينما حققت المطية «عوايد» لمالكها عبدالهادي راشد المري أسرع توقيت في منافسات اليوم الخامس بزمن وقدره 13:34.760.

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