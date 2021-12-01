احدث الأخبار

لماذا واجب أن تتلقى الجرعة الثالثة؟
أبرز المواد
 هيئة رعاية الأشخاص ذوي الإعاقة تقيم ملتقى “هذي إعاقتي”
أبرز المواد
 كأس وزارة الرياضة للهجن: «عوايد» تحقق أفضل توقيت في يوم «الحيل والزمول»
أبرز المواد
 مركز الملك سلمان للإغاثة يوزع 1,700 حقيبة شتوية في منطقة زيارت الباكستانية
أبرز المواد
 متحدث الصحة: الجائحة لا تزال قائمة ونؤكد أهمية التقيد بالاحترازات الوقائية واستكمال التحصين
أبرز المواد
 الهيئة العامة للمنافسة: نرفض عملية استحواذ “دليفري هيرو” على “ذا شفز”
أبرز المواد
 مشاهد مرعبة.. بركان “سيميرو” يحول نهار إندونيسيا إلى ظلام
أبرز المواد
 مدارس تعليم صبيا تستقبل أكثر من 140 ألف طالب وطالبة مع بداية الفصل الدراسي الثاني
أبرز المواد
 تدشين مشروع إيصال المياه المحلاة للخرج بتكلفة تبلغ 539 مليون ريال
أبرز المواد
 فوز 20 منظمة وشخصية عربية وعالمية بقلادة مؤسسة الأمير محمد بن فهد العالمية لأفضل عمل تطوعي
أبرز المواد
 مؤشر سوق الأسهم السعودية يغلق مرتفعًا عند مستوى 11142.47 نقطة
أبرز المواد
 الصحة توجه رسالة للمواطنين بشأن التحصين
صحة
لماذا واجب أن تتلقى الجرعة الثالثة؟

لماذا واجب أن تتلقى الجرعة الثالثة؟

أبرز المواد
هيئة رعاية الأشخاص ذوي الإعاقة تقيم ملتقى “هذي إعاقتي”

هيئة رعاية الأشخاص ذوي الإعاقة تقيم ملتقى “هذي إعاقتي”

أبرز المواد
كأس وزارة الرياضة للهجن: «عوايد» تحقق أفضل توقيت في يوم «الحيل والزمول»

كأس وزارة الرياضة للهجن: «عوايد» تحقق أفضل توقيت في يوم «الحيل والزمول»

أبرز المواد
مركز الملك سلمان للإغاثة يوزع 1,700 حقيبة شتوية في منطقة زيارت الباكستانية

مركز الملك سلمان للإغاثة يوزع 1,700 حقيبة شتوية في منطقة زيارت الباكستانية

أبرز المواد

هيئة رعاية الأشخاص ذوي الإعاقة تقيم ملتقى “هذي إعاقتي”

هيئة رعاية الأشخاص ذوي الإعاقة تقيم ملتقى “هذي إعاقتي”
https://almnatiq.net/?p=1078989
المناطق_واس

نظمت هيئة رعاية الأشخاص ذوي الإعاقة فعالية تحت عنوان “هذي إعاقتي”، بمناسبة اليوم العالمي للأشخاص ذوي الإعاقة، بحضور عدد من الأشخاص ذوي الإعاقة والمهتمين وجميع فئات المجتمع، وذلك في مقر الهيئة .

 

واشتملت الفعالية على معرض يضم عددا من الأركان تمثل عددا من الإعاقات، حيث يركز كل ركن على فئة من ذوي الإعاقة يتحدثون عن إعاقاتهم وتجاربهم والأدوات المساعدة الخاصة بالإعاقة.

 

‏كما تشمل الفعالية مسرحًا مصاحبًا تُستعرَض فيه قصص النجاح وكيف تعامل كل واحد منهم مع الإعاقة من خلال حياته اليومية.

 

يذكر ‏أن ‏هيئة رعاية الأشخاص ذوي الإعاقة قد أعلنت في وقت سابق عن حملتها الإعلامية حول اليوم العالمي للأشخاص ذوي الإعاقة تحت عنوان ‏هذي إعاقتي، ‏التي تهدف إلى تسليط الضوء حول الأشخاص ذوي الإعاقة بالتحدث عن أنفسهم والتعريف بإعاقاتهم من خلال ذوي الإعاقة أنفسهم.

روابط ذات صلة

هيئة رعاية الأشخاص ذوي الإعاقة تنظم فعالية اليوم العالمي للإعاقة

هيئة رعاية الأشخاص ذوي الإعاقة تنظم فعالية اليوم العالمي للإعاقة

التعليقات (٠) اضف تعليق

التعليقات مغلقة