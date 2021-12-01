هيئة رعاية الأشخاص ذوي الإعاقة تقيم ملتقى “هذي إعاقتي”

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نظمت هيئة رعاية الأشخاص ذوي الإعاقة فعالية تحت عنوان “هذي إعاقتي”، بمناسبة اليوم العالمي للأشخاص ذوي الإعاقة، بحضور عدد من الأشخاص ذوي الإعاقة والمهتمين وجميع فئات المجتمع، وذلك في مقر الهيئة .

واشتملت الفعالية على معرض يضم عددا من الأركان تمثل عددا من الإعاقات، حيث يركز كل ركن على فئة من ذوي الإعاقة يتحدثون عن إعاقاتهم وتجاربهم والأدوات المساعدة الخاصة بالإعاقة.

‏كما تشمل الفعالية مسرحًا مصاحبًا تُستعرَض فيه قصص النجاح وكيف تعامل كل واحد منهم مع الإعاقة من خلال حياته اليومية.

يذكر ‏أن ‏هيئة رعاية الأشخاص ذوي الإعاقة قد أعلنت في وقت سابق عن حملتها الإعلامية حول اليوم العالمي للأشخاص ذوي الإعاقة تحت عنوان ‏هذي إعاقتي، ‏التي تهدف إلى تسليط الضوء حول الأشخاص ذوي الإعاقة بالتحدث عن أنفسهم والتعريف بإعاقاتهم من خلال ذوي الإعاقة أنفسهم.