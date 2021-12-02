احدث الأخبار

خادم الحرمين الشريفين يبعث رسالة خطية لملك البحرين
أبرز المواد
 النيابة العامة: السجن 8 أشهر وغرامة مالية لمن يزور وثيقة تاريخية
أبرز المواد
 5 أشواط حماسية تشعل منافسات اليوم الثامن لمهرجان الملك عبدالعزيز للصقور
أبرز المواد
 مانشستر يونايتد يتغلب على كريستال بالاس بالدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم
أبرز المواد
 سمو محافظ جدة المكلف يزور جامعة “كاوست”
أبرز المواد
 اليوم الأول في الفصل الدراسي الثاني.. التزام في الحضور وتطبيق الإجراءات الاحترازية
أبرز المواد
 الجامعة السعودية الإلكترونية تولي الجانب المجتمعي والتطوعي اهتمامًا بالغًا
أبرز المواد
 سمو محافظ الأحساء يستقبل السفير القطري لدى المملكة
أبرز المواد
 أمانة الشرقية تنظم فعالية اليوم المفتوح لمبادرة “شرقية خضراء” بالجبيل
أبرز المواد
 عاجل| النصر يوقع مع الأرجنتيني ميغيل أنخل روسو
أبرز المواد
 أكثر من 280 مستفيدًا من العيادات الطبية المتنقلة لمركز الملك سلمان للإغاثة في مديرية حرض خلال أسبوع
أبرز المواد
 وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية توقع اتفاقية عمالية مع جمهورية باكستان
محليات
عاجل

عاجل| النصر يوقع مع الأرجنتيني ميغيل أنخل روسو

خادم الحرمين الشريفين يبعث رسالة خطية لملك البحرين

خادم الحرمين الشريفين يبعث رسالة خطية لملك البحرين

أبرز المواد
النيابة العامة: السجن 8 أشهر وغرامة مالية لمن يزور وثيقة تاريخية

النيابة العامة: السجن 8 أشهر وغرامة مالية لمن يزور وثيقة تاريخية

أبرز المواد
5 أشواط حماسية تشعل منافسات اليوم الثامن لمهرجان الملك عبدالعزيز للصقور

5 أشواط حماسية تشعل منافسات اليوم الثامن لمهرجان الملك عبدالعزيز للصقور

أبرز المواد
مانشستر يونايتد يتغلب على كريستال بالاس بالدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم

مانشستر يونايتد يتغلب على كريستال بالاس بالدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم

أبرز المواد

عاجل| النصر يوقع مع الأرجنتيني ميغيل أنخل روسو

عاجل| النصر يوقع مع الأرجنتيني ميغيل أنخل روسو
https://almnatiq.net/?p=1079015
المناطق ـ متابعات

أعلن نادي النصر منذ قليل التوقيع رسميا مع المدرب الارجنتيني ميغيل أنخل روسو، وذلك عبر حسابه الرسمي بموقع التغريدات تويتر.

وكان ميغيل أنخل روسو قد حقق في آخر محطاته التدريبية مع بوكاجونيور الأرجنتيني بطولتي الدوري مرتين على التولي لموسم 2019 وموسم 2020.

 

كما حقق بطولة الدوري الكولمبي مع نادي مليونير الكولمبي موسم 2017 ثم كاس السوبر عام 2018، إضافة  إلى تحقيقه عدد من الإنجازات الأخرى، أهمها بطولة الدوري الأرجنتيني مع نادي فيليز سارسفليد وكأس الليبرتادورس مع بوكاجونيورز .

 

لعب ميغيل أنخل روسو خلال مسيرته الاحترافية مع نادِ واحدٍ في أربعة عشر موسمًا وسجل خلالها 10 أهداف ضمن 427 مباراة.

خاض ميغيل أنخل روسو مسيرته مع نادي إستوديانتيس دي لا بلاتا في موسم 1975.

 

https://twitter.com/AlNassrFC/status/1467518213785366533?s=20

روابط ذات صلة

الوليد بن بدر يوضح موقفه من فسخ تعاقد النصر مع حمدالله

الوليد بن بدر يوضح موقفه من فسخ تعاقد النصر مع حمدالله
النصر يوقع مع مدرب جديد.. من هو؟

النصر يوقع مع مدرب جديد.. من هو؟
أنباء عن تراجع “النصر” عن قراره بشأن “حمدالله”

أنباء عن تراجع “النصر” عن قراره بشأن “حمدالله”

التعليقات (٠) اضف تعليق

التعليقات مغلقة