أمانة الشرقية تنظم فعالية اليوم المفتوح لمبادرة “شرقية خضراء” بالجبيل

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نظمت أمانة المنطقة الشرقية أمس، بالشراكة مع الهيئة الملكية للجبيل وينبع فعالية اليوم المفتوح لمبادرة “شرقية خضراء” في المسرح الروماني بشاطئ الفناتير بمحافظة الجبيل.

وتأتي فعالية اليوم المفتوح امتدادا لفعاليات مبادرة “شرقية خضراء” في مرحلتها الثانية، التي من المقرر إقامتها في جميع مدن ومحافظات المنطقة الشرقية، بهدف التوعية بأهمية التشجير والحفاظ على البيئة من خلال إشراك المجتمع والجمعيات ومراكز الأحياء والقطاع الخاص لتحقيق أعلى درجات الاستدامة.

وأوضح وكيل أمين المنطقة الشرقية للخدمات المهندس زياد مغربل أن المبادرة في مرحلتها الثانية لاقت تفاعلا كبيرا من سكان المنطقة لما تحويه من فعاليات مبتكرة سهّلت الوصول إلى أكبر شريحة ممكنة من السكان ومواقع داخل وخارج حاضرة الدمام، مشيرا إلى أنه منذ تدشين المبادرة استطعنا الوصول إلى 5 أحياء في غرب الدمام تم من خلالها توزيع أكثر من 1300 شتلة للسكان، و 500 شتلة في كورنيش الدمام، إضافة إلى توزيع 450 شتلة في محافظة الجبيل، مؤكداً أن المبادرة في مرحلتها الثانية ستواصل فعاليتها في جميع أحياء ومدن ومحافظات المنطقة لتحقيق أهدافها بزراعة مليون شجرة وبتوعية المجتمع بالتشجير والحفاظ على البيئة، وتحقيق رؤية المملكة 2030 بزيادة نصيب الفرد من الرقعة الخضراء.