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الجامعة السعودية الإلكترونية تولي الجانب المجتمعي والتطوعي اهتمامًا بالغًا

الجامعة السعودية الإلكترونية تولي الجانب المجتمعي والتطوعي اهتمامًا بالغًا
https://almnatiq.net/?p=1079031
المناطق_واس

تولي الجامعة السعودية الإلكترونية الجانب المجتمعي والتطوعي اهتمامًا بالغًا، إذ تسعى أن تكون جهة مسهمة يإطلاق عدة مبادرات، تتماشى مع الركيزة الرابعة من خطة الجامعة الخمسية الاستراتيجية التي تستهدف تعزيز التنمية المجتمعية.

 

وقالت رئيسة الجامعة السعودية الإلكترونية الأستاذة الدكتورة ليلك بنت أحمد الصفدي بمناسبة اليوم العالمي للتطوع 2021: يطل علينا الـ5 من ديسمبر في كل عام؛ ليحتفي العالم أجمع بجميع جوانب العمل التطوعي والمتطوعين، ويذكرنا بأهمية هذا العمل النبيل ودورنا في دعمه تحقيقًا للوحدة المجتمعية، وتشجيعًا للعطاء للمساهمة في تنمية العالم أجمع.

 

وأضافت أن التطوع يعد ركيزة أساسية في نفوس البشرية منذ القدم، ولهذا دأبت المملكة على الحرص على هذا الجانب منذ تأسيس الدولة حتى يومنا هذا من خلال العديد من البرامج والمبادرات التي تركز على العمل التطوعي، وزيادة إسهامه المجتمعي. ولم يكن عمل الأمس ببعيد عن اليوم، فالقيادة الحكيمة – أيدها الله- من خلال رؤية المملكة 2030 حرصت على العمل التطوعي، إدراكًا وإيمانًا منها بأهميته ودوره في بناء المستقبل، حيث وضعت الرؤية رفع عدد المتطوعين إلى مليون متطوع في أهدافها.

 

وأكدت رئيسة الجامعة السعودية الإلكترونية أن التطوع قيمة اجتماعية تمثل التضامن والتكافل، حيث يتجلى في مساعدة الآخرين، ونشر ثقافة المشاركة بين الناس، وحثهم على مساعدة بعضهم، ومن هذا المنطلق يمثل اليوم العالمي للتطوع فرصة لشكر المسهمين وحث البقية على أخذ المبادرة، كلٌّ فيما يتقنه.

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