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سمو محافظ جدة المكلف يزور جامعة “كاوست”

سمو محافظ جدة المكلف يزور جامعة “كاوست”
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زار صاحب السمو الأمير سعود بن عبدالله بن جلوي مستشار أمير منطقة مكة المكرمة محافظ جدة المكلف اليوم، جامعة الملك عبدالله للعلوم والتقنية “كاوست”، متجولًا في المعرض العلمي المصاحب لفعاليات أسبوع ” كاوست ” المفتوح للبحث العلمي ، الذي جاء تحت شعار “علوم الاستدامة من أجل المستقبل “.

 

واستمع سموه لشرح مفصل عن محتويات المعرض الذي احتوى على العديد من الابتكارات البحثية المتنوعة في مجال التقنيات الرقمية والغذاء والصحة والمياه والبيئة والطاقة التي أسهمت في صناعاتها الجهات البحثية في الجامعة، إضافة إلى استماعه لشرحٍ عن أهداف أسبوع “كاوست” الذي يتيح إمكانية اكتشاف أبرز المستجدات حول التحديات المختلفة وفرصة الدخول للمختبرات والتعرف على الشباب الذين يعملون في مختلف مجالات العلوم والابتكار.

 

واطلع سموه على الشراكات التي عقدتها “كاوست” مع مختلف الوجهات التي منها شراكتها مع “ماكلارين” للمشاركة في بطولة الفورمولا 1 في حلبة كورنيش جدة، متسلحة بالتقنيات التي أسهم طلبة وباحثو ” كاوست ” في تطويرها ، كما تسعى من خلالها ” كاوست ” إلى الترويج للعلوم والتقنية والهندسة والرياضيات، حيث تتيح بطولة الفورمولا 1 للطلبة تجربة العمل في مشروع صناعي حقيقي، ضمن بيئة حقيقية.

 

وأكد سمو الأمير سعود بن جلوي الدور الريادي الذي تُقدّمه الجامعة في شتى المجالات العلمية والبحثية والتعليمية، مشيداً بقدرة الطلاب والباحثين في الجامعة على الإسهام في النهوض بدور المملكة في البحوث العلمية والوصول بها إلى مصاف الدول المتقدمة في مجال العلوم والابتكار بتمكن واقتدار.

 

يذكر أن أسبوع كاوست المفتوح للبحث العلمي يرتبط بالاحتفال بالعلوم المتميزة والأبحاث التي تُجرى بالجامعة، كما تستعرض كاوست وشركاؤها خلال هذا الأسبوع جهودها البحثية من أجل مستقبل أكثر استدامة، فيما تقوم ” كاوست ” ببذل جميع جهودها بالبحث عن فرص عظيمة يمكن أن تسهم في تقدم استراتيجية الاستدامة وإيجاد طرق جديدة لإشراك المزيد من الشباب في وظائف العلوم و التقنية والهندسة والرياضيات.

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