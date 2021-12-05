احدث الأخبار

خادم الحرمين الشريفين يبعث رسالة خطية لملك البحرين
أبرز المواد
 النيابة العامة: السجن 8 أشهر وغرامة مالية لمن يزور وثيقة تاريخية
أبرز المواد
 5 أشواط حماسية تشعل منافسات اليوم الثامن لمهرجان الملك عبدالعزيز للصقور
أبرز المواد
 مانشستر يونايتد يتغلب على كريستال بالاس بالدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم
أبرز المواد
 سمو محافظ جدة المكلف يزور جامعة “كاوست”
أبرز المواد
 اليوم الأول في الفصل الدراسي الثاني.. التزام في الحضور وتطبيق الإجراءات الاحترازية
أبرز المواد
 الجامعة السعودية الإلكترونية تولي الجانب المجتمعي والتطوعي اهتمامًا بالغًا
أبرز المواد
 سمو محافظ الأحساء يستقبل السفير القطري لدى المملكة
أبرز المواد
 أمانة الشرقية تنظم فعالية اليوم المفتوح لمبادرة “شرقية خضراء” بالجبيل
أبرز المواد
 عاجل| النصر يوقع مع الأرجنتيني ميغيل أنخل روسو
أبرز المواد
 أكثر من 280 مستفيدًا من العيادات الطبية المتنقلة لمركز الملك سلمان للإغاثة في مديرية حرض خلال أسبوع
أبرز المواد
 وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية توقع اتفاقية عمالية مع جمهورية باكستان
محليات
عاجل

عاجل| النصر يوقع مع الأرجنتيني ميغيل أنخل روسو

خادم الحرمين الشريفين يبعث رسالة خطية لملك البحرين

خادم الحرمين الشريفين يبعث رسالة خطية لملك البحرين

أبرز المواد
النيابة العامة: السجن 8 أشهر وغرامة مالية لمن يزور وثيقة تاريخية

النيابة العامة: السجن 8 أشهر وغرامة مالية لمن يزور وثيقة تاريخية

أبرز المواد
5 أشواط حماسية تشعل منافسات اليوم الثامن لمهرجان الملك عبدالعزيز للصقور

5 أشواط حماسية تشعل منافسات اليوم الثامن لمهرجان الملك عبدالعزيز للصقور

أبرز المواد
مانشستر يونايتد يتغلب على كريستال بالاس بالدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم

مانشستر يونايتد يتغلب على كريستال بالاس بالدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم

أبرز المواد

خادم الحرمين الشريفين يبعث رسالة خطية لملك البحرين

خادم الحرمين الشريفين يبعث رسالة خطية لملك البحرين
https://almnatiq.net/?p=1079049
المناطق _ واس

بعث خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود – حفظه الله – رسالة خطية إلى أخيه جلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة ملك مملكة البحرين الشقيقة، تتعلق بالعلاقات الأخوية الوطيدة وسبل دعمها وتعزيزها.

 

وقام بتسليم الرسالة صاحب السمو الأمير فيصل بن فرحان بن عبدالله وزير الخارجية، خلال استقبال معالي وزير خارجية مملكة البحرين الدكتور عبداللطيف بن راشد الزياني، في العاصمة المنامة.

 

ونقل سمو وزير الخارجية خلال الاستقبال تحيات خادم الحرمين الشريفين، لملك البحرين، وتمنياته له بدوام التوفيق والسداد وللشعب البحريني الشقيق المزيد من التقدم والازدهار.

 

من جهته نقل وزير الخارجية البحريني تحيات وتقدير ملك البحرين لأخيه خادم الحرمين الشريفين، وتمنياته له بموفور الصحة والعافية وللشعب السعودي دوام التطور والنماء.

 

حضر الاستقبال القائم بأعمال سفارة المملكة العربية السعودية لدى مملكة البحرين صالح بن فلاح العتيبي، ومدير عام مكتب سمو وزير الخارجية عبدالرحمن الداود.

روابط ذات صلة

خادم الحرمين الشريفين يبعث رسالة خطية لسلطان عُمان

خادم الحرمين الشريفين يبعث رسالة خطية لسلطان عُمان
خادم الحرمين الشريفين يبعث رسالة خطية لسمو أمير دولة قطر

خادم الحرمين الشريفين يبعث رسالة خطية لسمو أمير دولة قطر
المرحلة الأولى من “الفوترة الإلكترونية” تدخل حيز التنفيذ

المرحلة الأولى من “الفوترة الإلكترونية” تدخل حيز التنفيذ

التعليقات (٠) اضف تعليق

التعليقات مغلقة