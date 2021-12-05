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النصر يفعل حسابه في المنصة الوطنية للعمل التطوعي

النصر يفعل حسابه في المنصة الوطنية للعمل التطوعي
نادي النصر
https://almnatiq.net/?p=1079087
المناطق ـ متابعات

أعلنت نادي النصر تفعيل حسابه في المنصة الوطنية للعمل التطوعي، وفق برنامج قافلة التطوع بالتعاون مع “وقف شباب خير أمة”، وذلك بمناسبة اليوم العالمي للتطوع.

 

يأتي ذلك لتدريب وتأهيل المتطوعين، حيث تتبقى دورتان، ويمنكم التسجل فيهما نت خلال الضغط هنا.

 

من جانب آخر أعلن نادي النصر التوقيع رسميا مع المدرب الأرجنتيني ميغيل أنخل روسو، وذلك عبر حسابه الرسمي بموقع التغريدات تويتر.

وكان ميغيل أنخل روسو قد حقق في آخر محطاته التدريبية مع بوكاجونيور الأرجنتيني بطولتي الدوري مرتين على التولي لموسم 2019 وموسم 2020.

 

كما حقق بطولة الدوري الكولمبي مع نادي مليونير الكولمبي موسم 2017 ثم كاس السوبر عام 2018، إضافة  إلى تحقيقه عدد من الإنجازات الأخرى، أهمها بطولة الدوري الأرجنتيني مع نادي فيليز سارسفليد وكأس الليبرتادورس مع بوكاجونيورز .

 

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