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أمانة الباحة تشارك بعدد من المبادرات في فعاليات اليوم العالمي للتطوع

أمانة الباحة تشارك بعدد من المبادرات في فعاليات اليوم العالمي للتطوع
https://almnatiq.net/?p=1079089
المناطق_واس

شاركت أمانة منطقة الباحة اليوم بعدد من المبادرات في فعاليات اليوم العالمي للتطوع وفعاليات يوم التطوع السعودي والعالمي تحت شعار “عطاء وطن”، حيث نفذت الفرق التطوعية والمتطوعون والمتطوعات المتعاونون مع أمانة المنطقة والبلديات التابعة لها أكثر من 125 مبادرة تطوعية خلال العام الماضي من المبادرات المجتمعية والأنشطة المرتبطة بالخدمة العامة بمنطقة الباحة.

 

وأوضح أمين منطقة الباحة الدكتور علي بن محمد السواط أن تنفيذ تلك المبادرات جاء بالتزامن مع الاحتفال باليوم العالمي للتطوع 2021م، الذي يصادف الخامس من شهر ديسمبر من كل عام، وذلك بمشاركة الفرق التطوعية والقطاع الخاص والجهات الحكومية والجمعيات والهيئات الخيرية التي أسهمت في تنفيذ عدد من البرامج والحملات البلدية، منها: تنظيف الأماكن العامة وزراعة الشتلات والتشجير في الحدائق والمنتنزهات العامة بالمنطقة، وكذلك المشاركة في إزالة عناصر التشوه البصري بتنفيذ الرسومات الجدارية، بالإضافة إلى مشاركة المتطوعين في تنفيذ الفعاليات والمهرجانات ونشر الوعي المجتمعي للحد من تفشي فيروس كورونا.

 

وأكد أن أمانة منطقة الباحة تحت شعارها “تمكين المتطوعين” تعي أهمية مشاركة المجتمع في الأعمال التطوعية ونشر الوعي حيال المحافظة على المرافق البلدية والممتلكات العامة. وأضاف أن أمانة وبلديات المنطقة تتيح للمتطوعين والمتطوعات برامج وفعاليات تطوعية مستمرة على مدار العام، مشيرًا إلى أن فعاليات ومبادرات اليوم العالمي للتطوع تسعى إلى نشر ثقافة التطوع والاحتفاء بالمتطوعين وتكريمهم، وبث رسائل توعوية في اليوم العالمي للتطوع لزوار ومرتادي الحدائق والمتنزهات والساحات العامة بأهمية الحرص على النظافة والحفاظ على المرافق البلدية والمشاركة في تحقيق هذا الهدف بالعمل التطوعي.

 

وأثنى الدكتور السواط على جهود الفرق التطوعية والمتطوعين والمتطوعات المشاركين في الفعاليات، مشيداً بدورهم الكبير في الخدمة العامة وتنمية ثقافة العمل التطوعي وتعزيز المشاركة المجمعية من مختلف مجالات العمل البلدي.

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