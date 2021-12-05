وصل قبل قليل صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز، ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع، إلى حلبة سباق فورمولا1 في السعودية، وتحديدًا على كورنيش جدة.
صور||
سمو #ولي_العهد يشهد منافسات سباق #جائزة_السعودية_الكبرى_stc_للفورمولا1 على #حلبة_كورنيش_جدة#محمد_بن_سلمان_في_فورمولا1#جدة_الأن
التفاصيل: https://t.co/6rAYiLwe5t pic.twitter.com/Vfm7tulbOx
— صحيفة المناطق (@AlMnatiq) December 5, 2021
ويُختتم على حلبة كورنيش جدة الحدث المرتقب غدًا (سباق جائزة السعودية الكبرى STC للفورمولا1). وحجز البريطاني “لويس هاميلتون”، سائق فريق مرسيدس، مركز الانطلاق الأول في سباق اليوم.
بحضور ولي العهد.. انطلاق سباق «#فورمولا1»#محمد_بن_سلمان #ولي_العهد #فورمولا1 #جدة_الأن
التفاصيل كاملة: https://t.co/6rAYiLwe5t pic.twitter.com/g5gu5hLV9R
— صحيفة المناطق (@AlMnatiq) December 5, 2021
التعليقات (٠) اضف تعليق