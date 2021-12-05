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بحضور ولي العهد.. انطلاق سباق «فورمولا1»

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بحضور ولي العهد.. انطلاق سباق «فورمولا1»

بحضور ولي العهد.. انطلاق سباق «فورمولا1»
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المناطق ـ متابعات

وصل قبل قليل صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز، ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع، إلى حلبة سباق فورمولا1 في السعودية، وتحديدًا على كورنيش جدة.

ويُختتم على حلبة كورنيش جدة الحدث المرتقب غدًا (سباق جائزة السعودية الكبرى STC للفورمولا1). وحجز البريطاني “لويس هاميلتون”، سائق فريق مرسيدس، مركز الانطلاق الأول في سباق اليوم.

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