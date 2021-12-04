احدث الأخبار

التحالف: الدفاعات الجوية السعودية تعترض وتدمر طائرة مسيّرة أطلقت لاستهداف المدنيين بالمملكة
أبرز المواد
 سمو أمين منطقة الرياض يحضر حفل سفارة جمهورية موريتانيا لدى المملكة بمناسبة اليوم الوطني لبلادها
أبرز المواد
 تعليم الطائف يكثف استعداداته ويتابع سير العملية التعليمية وكافة التجهيزات التقنية
أبرز المواد
 بعد مشوار طويل أخيرًا نيوكاسل يونايتد يحقق فوزه الأول هذا الموسم
الرياضة
 أمانة الشرقية تزرع 2000 شجرة وشتلة في محافظة القطيف
أبرز المواد
 المملكة ترسخ ثقافة العمل التطوعي في اليوم العالمي للتطوع
أبرز المواد
 مدير الموارد البشرية بالمدينة يدشن 27 مبادرة من إدارات الفرع والجمعيات الأهلية
أبرز المواد
 «الزكاة والضريبة» للخاضعين لضريبة الاستقطاع: قدموا إقرارات شهر نوفمبر
أبرز المواد
 بحضور ولي العهد.. انطلاق سباق «فورمولا1»
أبرز المواد
 أمانة الباحة تشارك بعدد من المبادرات في فعاليات اليوم العالمي للتطوع
أبرز المواد
 النصر يفعل حسابه في المنصة الوطنية للعمل التطوعي
أبرز المواد
 ولي العهد يؤكد موقف المملكة الثابت تجاه دعم السودان واستقراره
أبرز المواد
عاجل

بحضور ولي العهد.. انطلاق سباق «فورمولا1»

التحالف: الدفاعات الجوية السعودية تعترض وتدمر طائرة مسيّرة أطلقت لاستهداف المدنيين بالمملكة

التحالف: الدفاعات الجوية السعودية تعترض وتدمر طائرة مسيّرة أطلقت لاستهداف المدنيين بالمملكة

أبرز المواد
سمو أمين منطقة الرياض يحضر حفل سفارة جمهورية موريتانيا لدى المملكة بمناسبة اليوم الوطني لبلادها

سمو أمين منطقة الرياض يحضر حفل سفارة جمهورية موريتانيا لدى المملكة بمناسبة اليوم الوطني لبلادها

أبرز المواد
تعليم الطائف يكثف استعداداته ويتابع سير العملية التعليمية وكافة التجهيزات التقنية

تعليم الطائف يكثف استعداداته ويتابع سير العملية التعليمية وكافة التجهيزات التقنية

أبرز المواد
بعد مشوار طويل أخيرًا نيوكاسل يونايتد يحقق فوزه الأول هذا الموسم

بعد مشوار طويل أخيرًا نيوكاسل يونايتد يحقق فوزه الأول هذا الموسم

الرياضة

«الزكاة والضريبة» للخاضعين لضريبة الاستقطاع: قدموا إقرارات شهر نوفمبر

«الزكاة والضريبة» للخاضعين لضريبة الاستقطاع: قدموا إقرارات شهر نوفمبر
https://almnatiq.net/?p=1079096
المناطق_الرياض

دعت هيئة الزكاة والضريبة والجمارك المكلفين من قطاع الأعمال الخاضعين لضريبة الاستقطاع في المملكة إلى تقديم إقراراتهم الضريبية عن شهر نوفمبر الماضي، وذلك في موعدٍ أقصاه 10 ديسمبر الجاري.

 

وحثّت الهيئة مكلفيها على المسارعة بتقديم إقراراتهم الضريبية من خلال موقعها الإلكتروني (zatca.gov.sa)، وذلك تجنبًا لغرامة التخلف عن السداد في المدة المحددة، بواقع 1% من الضريبة غير المسددة عن كل ثلاثين يوم تأخير من تاريخ الاستحقاق.

 

ودعت المكلفين من قطاع الأعمال الراغبين في الحصول على مزيد من المعلومات بشأن ضريبة الاستقطاع، إلى التواصل معها عبر الرقم الموحد لمركز الاتصال (19993)، الذي يعمل على مدار 24 ساعة طوال أيام الأسبوع، أو حساب “اسأل الزكاة والضريبة والجمارك” على تويتر (@Zatca_Care)، أو البريد الإلكتروني ([email protected])، أو من خلال المحادثات الفورية عبر الموقع الإلكتروني (zatca.gov.sa).

 

وتُعد ضريبة الاستقطاع واحدة من الأنظمة الضريبية السارية في المملكة التي تُستقطَع من إجمالي دخل المنشأة غير المقيمة في المملكة، نظير خدمات تقدمها داخل المملكة، وذلك وفقًا للنسب المحددة في المادة الثالثة والستين من لائحة نظام ضريبة الدخل.

روابط ذات صلة

المرحلة الأولى من “الفوترة الإلكترونية” تدخل حيز التنفيذ

المرحلة الأولى من “الفوترة الإلكترونية” تدخل حيز التنفيذ
غرفة جازان تنظم ورشة عمل بعنوان “تعديل آلية استحقاق ضريبة القيمة المضافة للمنشآت المتعاقدة مع الجهات الحكومية”

غرفة جازان تنظم ورشة عمل بعنوان “تعديل آلية استحقاق ضريبة القيمة المضافة للمنشآت المتعاقدة مع الجهات الحكومية”
«زاتكا» تجدد التذكير: لا يوجد برنامج محدد أو ملزم لإصدار الفاتورة الإلكترونية

«زاتكا» تجدد التذكير: لا يوجد برنامج محدد أو ملزم لإصدار الفاتورة الإلكترونية

التعليقات (٠) اضف تعليق

التعليقات مغلقة