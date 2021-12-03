مدير الموارد البشرية بالمدينة يدشن 27 مبادرة من إدارات الفرع والجمعيات الأهلية

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دشن المدير العام لفرع الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية بمنطقة المدينة المنورة المهندس عبدالله بن غازي الصاعدي اليوم، (27) مبادرة من إدارات الفرع والجمعيات الأهلية ولجان التنمية الاجتماعية والفرق التطوعية على مستوى المنطقة والمحافظات بمناسبة يوم التطوع السعودي والعالمي تحت شعار “عطاء وطن”، الذي يهدف إلى نشر وتعزيز ثقافة العمل التطوعي بين أفراد المجتمع، وتقدير جهود متطوعيها إيمانًا بالأثر الإيجابي لجهودهم.

وأوضح الصاعدي أن هناك حملات توعوية لنشر وتعزيز ثقافة العمل التطوعي ورفع وعي أفراد المجتمع بأهمية المشاركة في ممارسة العمل التطوعي وإثراء خبراتهم بالتجارب التطوعية، وتعزيز دور القطاعات لإشراك المتطوعين في أعمالها التي تقدمها للمجتمع، وذلك من أجل تحقيق أهداف الرؤية المتعلقة بالعمل التطوعي. ونحمد الله أن هناك بيئة محفزة وهمة عالية واعدة من المتطوعين الذين لا يبخلون على أفراد مجتمعهم في تسخير مهاراتهم وخبراتهم لخدمة الدين والمليك والوطن.