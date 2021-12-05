بعد مشوار طويل أخيرًا نيوكاسل يونايتد يحقق فوزه الأول هذا الموسم

المناطق_وليد الدباسي

بعد حقبة زمنية كروية امتدت الى أكثر من ٦٨٠ يوما حقق نيوكاسل يونايتد فوزه الأول على ملعبه بحضور الجماهير التي عادت هذا الموسم بعد غياب الجماهير لعامين بسبب جائحة كوفيد ويعتبر أيضا الفوز الأول هذا الموسم بعد ١٤ مباراة سبع تعادلات وسبعة هزائم وفي المباراة رقم ١٥ انتصر على بيرنلي بهدف سجله اللاعب كالوم ويلسون في الدقيقة ٤٠ من الشوط الأول ويتساوى الآن ٣ فرق في مؤخرة الترتيب ب ١٠ نقاط نيوكاسل ، بيرنلي ، نوريتش لكن بيرنلي ونوريتش يتبقى لهم مباراة إضافية حيث يواجه توتنهام نوريتش الليلة وأيضا سيواجه بيرنلي لاحقا في مباراة تأجلت الأسبوع الماضي بسبب الثلوج .

الجدير بالذكر يبتعد نيوكاسل ٦ نقاط فقط عن صاحب المركز ١١ كريستال بالاس.

ونستطيع أن نقول بأن مباراة الأمس أمام بيرنلي هي الأولى للمدرب إيدي هاو التي لم يواجه بها ظروفا غير اعتيادية، حيث غاب عن المشهد في مباراته الأولى مع الفريق لظروف إصابته في كورونا وتأكدت عينته الإيجابية في نفس يوم إقامة المؤتمر الصحفي ليوم المباراة حيث تابع اللقاء في الحجر الصحي بأحد الفنادق في منطقة الكي سايد التي تبعد عن الملعب حوالي ١٠ دقائق قال حينها بأنه كان يسمع صدى صوت الجماهير من ملعب سانت جيمس بارك وحتى انطلاق المباراة الثانية تابع التدريبات يوميا بالفيديو واستطاع اللحاق في اليوم الأخير إلى لندن لمواجهة أرسنال.

وفي المباراة الثالثة حصل المدافع المخضرم كلارك على بطاقة حمراء في بداية اللقاء لإيقاف مهاجم نوريتش بوكي بطريقة لا تنم عن أي خبرة فاللقاء كان مازال في بدايته وإمكانية التعويض كبيرة وفرصة إضاعة الهجمة واردة.

وفي لقاءه الرابع أمس كان يعتبر اللقاء الأول دون تواجد أحداث دراماتيكية فاجأ فيها إيدي هاو خصمه بتواجد البارغواياني الميرون بالجناح الأيمن لأول مرة منذ زمن طويل، ولعب بخطته المفضلة مع ناديه السابق بورنموث ٤-٤-٢ بتواجد جناحين الميرون وماكسيمين وشيلفي محور دفاعي وويلوك كمحور دفاعي متقدم والبرازيلي جولينتون كلاعب في مركز رقم ١٠ يتقدمهم ويلسون كرأس حربة صريح.

وقد عانى بيرنلي على المستوى البدني بشكل واضح وصعب عليه إيقاف هجوم نيوكاسل السريع والأكثر عددا هذه المرة ، أضاع الفريق عدة أهداف وحصل على ١٠ ركنيات حيث لم يسبق الوصول لهذا العدد من الركنيات منذ زمن طويل ، اسلوب ايدي هاو وطريقة لعبه بدأ يظهر بشكل أوضح وانسجام اللاعبين بدأ يزداد لكن هذا لا يعني عدم احتياج الفريق لتطعيم صفوفه بعدة لاعبين تحديدا في خط الدفاع الأسوأ إحصائيا في استقبال الأهداف في سوق الانتقالات الشتوية المنتظرة بعد ٢٥ يوما .

يلتقي نيوكاسل الأحد المقبل فريق ليسترسيتي على ملعبه الكينغ باور في الخامسة بتوقيت السعودية.