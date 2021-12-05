سمو أمين منطقة الرياض يحضر حفل سفارة جمهورية موريتانيا لدى المملكة بمناسبة اليوم الوطني لبلادها

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نيابة عن صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن عبدالرحمن بن عبدالعزيز أمير منطقة الرياض بالنيابة, حضر صاحب السمو الأمير فيصل بن عبدالعزيز بن عيّاف أمين المنطقة اليوم, حفل سفارة جمهورية موريتانيا الإسلامية لدى المملكة، بمناسبة ذكرى اليوم الوطني لبلادها، وذلك بفندق فوكو في الرياض.

وكان في استقبال سموه لدى وصوله مقر الحفل سفير جمهورية موريتانيا الإسلامية لدى المملكة سيدي عالي ولد سيدي عالي وعدد من منسوبي السفارة.

حضر الحفل وكيل وزارة الخارجية لشؤون المراسم السفير خالد بن فيصل السحلي و وكيل وزارة الخارجية للشؤون القنصلية السفير تميم الدوسري، وعدد من أعضاء السلك الدبلوماسي المعتمدين لدى المملكة.