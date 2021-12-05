أمير الشرقية يرعى انطلاق ملتقى البرامج التأهيلية والخدمات المساندة للأشخاص ذوي الإعاقة

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يرعى صاحب السمو الملكي الأمير سعود بن نايف بن عبدالعزيز أمير المنطقة الشرقية غدا، ملتقى البرامج التأهيلية والخدمات المساندة للأشخاص ذوي الإعاقة، الذي ينظمه فرع وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية بالمنطقة الشرقية، بالتعاون مع عدد من الجهات الحكومية والخاصة، والقطاع غير الربحي، تزامنًا مع اليوم العالمي للأشخاص ذوي الإعاقة، والذي سيقام بمقر غرفة الشرقية.

ويهدف الملتقى إلى تسليط الضوء على أهم البرامج التأهيلية والخدمات المساندة والبديلة للأشخاص ذوي الإعاقة، ونشر الوعي بحقوقهم وفقًا للمعايير والاتفاقيات الوطنية والدولية، وتحقيق التكامل وتوحيد الجهود بين الجهات المعنية في تقديم الخدمات لهم، وتعزيز دور الأسر في تمكين أبنائهم من ذوي الإعاقة وصولاً إلى مجتمع متوازن بين كافة أفراده.

ويصاحب الملتقى الذي يشارك فيه 15 متحدثاً من الخبراء والأطباء والمختصين في المجال الاجتماعي والنفسي، محاضرات وحلقات النقاش، وعدد من محطات العمل.