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أرامكو السعودية تجلب مسابقة “فورمولا 1 في المدارس” العالمية إلى المملكة

أرامكو السعودية تجلب مسابقة “فورمولا 1 في المدارس” العالمية إلى المملكة
https://almnatiq.net/?p=1079167
المناطق_واس

أعلنت أرامكو السعودية عن شراكة مع برنامج “فورمولا 1 في المدارس”، الذي يمثّل التحدّي العالمي للعلوم، والتقنية، والهندسة، والرياضيات (STEM)، وذلك لتنظيم المنافسة في المملكة العربية السعودية.

وستتاح الفرصة لبعض ألمع العقول الشابة في المملكة؛ للمنافسة في التحدي، والذي يتضمن تصميم سيارة سباق مصغرة وتصنيعها باستخدام أدوات التصميم والتصنيع بمساعدة الحاسب الآلي.

وتُتاح المسابقة لطلاب المدارس الحكومية والخاصة، الذين تتراوح أعمارهم بين 9 و 19 عامًا، بحيث يعملون في فرق مكونة من 3 إلى 6 أفراد، وسيتأهل الفريق الأول في المملكة إلى نهائيات بطولة أرامكو للفورمولا 1 في المدارس العالمية، التي تُنظم في عام 2022م بالمملكة المتحدة. وستتنافس أكثر من 26,000 مدرسة في أكثر من 50 دولة للوصول إلى النهائيات العالمية.

وتدعم أرامكو السعودية التي أصبحت الراعي الرئيس لنهائيات بطولة كأس العالم للفورمولا 1 في المدارس العام الماضي، تقديمها في المملكة كجزء من جهود الشركة لتعزيز التعليم، وثقافة الابتكار والإبداع، وتسريع الإمكانات البشرية. وسيتم دعم الفريق السعودي الذي اختِير للنهائيات الوطنية، من قبل مركز الملك عبدالعزيز للثقافة العالمية (إثراء) – مبادرة المواطنة المؤسسية الرائدة في أرامكو السعودية –، بالإضافة إلى مركز النمذجة وتطوير التقنية في جامعة الملك فهد للبترول والمعادن.

وبهذه المناسبة قال مدير عام الشؤون العامة في أرامكو السعودية، الأستاذ طلال المري: “أظهرت لنا شراكة أرامكو السعودية في السنة الأولى مع الفورمولا 1 في المدارس شغف الكثير من الطلاب بالإبداع والابتكار، حيث يسخّرون مجالات الهندسة والتصميم وغيرها لتطوير مشاريعهم. وذلك ما جعلنا نشعر بضرورة تنمية الشغف نفسه هنا في المملكة، من خلال تشجيع الطلاب على تحدّي أقرانهم من مختلف أنحاء العالم”.

الجدير بالذكر أن برنامج الفورمولا 1 في المدارس يُنظم بداية بالمنطقة الشرقية، مع خطط للتوسع في بقية المدن الرئيسة في المملكة العام المقبل.

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