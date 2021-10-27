انطلاق مناورات “جسر 22” بين القوات البحرية الملكية السعودية وسلاح البحرية الملكية البحريني

المناطق _ واس

انطلقت اليوم مناورات التمرين البحري الثنائي المختلط “جسر- 22″، بين القوات البحرية الملكية السعودية وسلاح البحرية الملكي البحريني، وذلك في قاعدة الملك عبدالعزيز البحرية بالأسطول الشرقي بالجبيل.

وأوضح قائد الأسطول الشرقي اللواء البحري الركن ماجد بن هزاع القحطاني أن التمرين يهدف إلى تعزيز الإمكانات التي تسهم في أمن واستقرار المنطقة، وتطوير وتوسيع التوافق العملياتي، والكفاءة التكتيكية، وكذلك تبادل الخبرات لتطوير قدراتهم على العمليات البحرية، وبمشاركة القوات الجوية الملكية السعودية في عملية الإسناد الجوي القريب في منطقة العمليات للسفن القتالية.

وأكد أن هذا التمرين يأتي امتدادا لسلسلة تمارين (الجسر ) الذي ينفذ بشكل دوري بين البلدين الشقيقين، ويهدف إلى تعزيز التعاون الأمني، وتأمين المياه الإقليمية، وتوحيد المفاهيم والعمل المشترك.