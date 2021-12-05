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احتجاجات حاشدة في بروكسل رفضاً لقيود كورونا

احتجاجات حاشدة في بروكسل رفضاً لقيود كورونا
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المناطق_واس

تظاهر ألوف الأشخاص في العاصمة البلجيكية اليوم، احتجاجاً على القيود الجديدة التي فرضتها سلطات البلاد للحد من تفشي جائحة فيروس كورونا المستجد (كوفيد 19).

وذكرت وسائل إعلام بلجيكية نقلاً عن الشرطة المحلية أن ثمانية آلاف شخص على الأقل خرجوا في تظاهرات اتسمت بالهدوء النسبي.

وشارك في المسيرة رجال الإطفاء بالزي الرسمي والممرضات وكثير منهم قلقون من احتمال تلقيحهم بصورة إلزامية ضد فيروس كورونا.

وكانت قد أعلنت السلطات البلجيكية يوم الجمعة الماضية للمرة الثالثة في أقل من شهر مزيداً من القيود لمواجهة الزيادة المفاجئة في عدد الإصابات في البلاد بالفيروس، وفرضت ارتداء الكمامات على الأطفال في المدارس من عمر السادسة.

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