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وزير الرياضة عن حضور ولي العهد لـ فورمولا 1 : “حافز وشرف ودعم”

وزير الرياضة عن حضور ولي العهد لـ فورمولا 1 : “حافز وشرف ودعم”
https://almnatiq.net/?p=1079179
المناطق ـ متابعات

علق وزير الرياضة الأمير عبدالعزيز بن تركي الفيصل، على حضور سمو ولي العهد الأمير محمد بن سلمان إلى حلبة سباق فورمولا 1 في جدة.

 

وقال الفيصل في تغريدة له عبر تويتر: “إن في كل مناسبة تزيدنا شرفًا ودعمًا، بحضورك سيدي تمنحنا حافزًا لتحقيق المزيد.. حفظك الله ورعاك”.

 

وكان قد ووصل ولي العهد، الأمير محمد بن سلمان، إلى حلبة سباق فورمولا 1 في محافظة جدة.

 

ويُختتم على حلبة كورنيش جدة الحدث المرتقب غدًا (سباق جائزة السعودية الكبرى STC للفورمولا1). وحجز البريطاني “لويس هاميلتون”، سائق فريق مرسيدس، مركز الانطلاق الأول في سباق اليوم.

 

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