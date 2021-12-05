وزير الرياضة عن حضور ولي العهد لـ فورمولا 1 : “حافز وشرف ودعم”

علق وزير الرياضة الأمير عبدالعزيز بن تركي الفيصل، على حضور سمو ولي العهد الأمير محمد بن سلمان إلى حلبة سباق فورمولا 1 في جدة.
وقال الفيصل في تغريدة له عبر تويتر: “إن في كل مناسبة تزيدنا شرفًا ودعمًا، بحضورك سيدي تمنحنا حافزًا لتحقيق المزيد.. حفظك الله ورعاك”.
وكان قد ووصل ولي العهد، الأمير محمد بن سلمان، إلى حلبة سباق فورمولا 1 في محافظة جدة.
ويُختتم على حلبة كورنيش جدة الحدث المرتقب غدًا (سباق جائزة السعودية الكبرى STC للفورمولا1). وحجز البريطاني “لويس هاميلتون”، سائق فريق مرسيدس، مركز الانطلاق الأول في سباق اليوم.
في كل مناسبة تزيدنا شرفاً ودعماً 🙏🏼
بحضورك سيدي
تمنحنا حافزا لتحقيق المزيد
حفظك الله ورعاك 🇸🇦#نسابق_المستقبل#فورمولا1_في_السعودية 🏎 pic.twitter.com/MlM0fFr1XW
— عبدالعزيز بن تركي الفيصل (@AbdulazizTF) December 5, 2021
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