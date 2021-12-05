وزير الرياضة عن حضور ولي العهد لـ فورمولا 1 : “حافز وشرف ودعم”

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علق وزير الرياضة الأمير عبدالعزيز بن تركي الفيصل، على حضور سمو ولي العهد الأمير محمد بن سلمان إلى حلبة سباق فورمولا 1 في جدة.

وقال الفيصل في تغريدة له عبر تويتر: “إن في كل مناسبة تزيدنا شرفًا ودعمًا، بحضورك سيدي تمنحنا حافزًا لتحقيق المزيد.. حفظك الله ورعاك”.

وكان قد ووصل ولي العهد، الأمير محمد بن سلمان، إلى حلبة سباق فورمولا 1 في محافظة جدة.

ويُختتم على حلبة كورنيش جدة الحدث المرتقب غدًا (سباق جائزة السعودية الكبرى STC للفورمولا1). وحجز البريطاني “لويس هاميلتون”، سائق فريق مرسيدس، مركز الانطلاق الأول في سباق اليوم.