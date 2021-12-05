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البريطاني لويس هاميلتون يفوز بـ جائزة السعودية الكبرى فورمولا 1

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البريطاني لويس هاميلتون يفوز بـ جائزة السعودية الكبرى فورمولا 1

البريطاني لويس هاميلتون يفوز بـ جائزة السعودية الكبرى فورمولا 1
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المناطق ـ متابعات

فاز البريطاني لويس هاميلتون بـ جائزة السعودية الكبرى فورمولا 1.

 

علق وزير الرياضة الأمير عبدالعزيز بن تركي الفيصل، على حضور سمو ولي العهد الأمير محمد بن سلمان إلى حلبة سباق فورمولا 1 في جدة.

 

وقال الفيصل في تغريدة له عبر تويتر: “إن في كل مناسبة تزيدنا شرفًا ودعمًا، بحضورك سيدي تمنحنا حافزًا لتحقيق المزيد.. حفظك الله ورعاك”.

 

وكان قد ووصل ولي العهد، الأمير محمد بن سلمان، إلى حلبة سباق فورمولا 1 في محافظة جدة.

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