“الشؤون الإسلامية” تؤكد ضرورة لبس الكمامة والتباعد الجسدي في المساجد

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أكدت وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد على ضرورة العمل بالإجراءات الاحترازية، وتطبيق التباعد الجسدي بين المصلين في المساجد، ولبس الكمامات، للحفاظ على صحتهم وسلامتهم من فيروس كورونا وتحوراته.

وأوضحت أنها تتابع باستمرار كل ما يرد إليها من تعليمات الجهات المعنية تتعلق بالإجراءات الاحترازية وتعمل على تنفيذها، مهيبة بالأئمة والخطباء إلى توعية المجتمع بأهمية المحافظة على الصحة العامة والالتزام بالأنظمة والتعليمات لضمان سلامة وصحة المصلين.

ودعت في حال رصد أي تقصير أو تراخي في تطبيق التعليمات من المصلين أو منسوبي المساجد الى الإبلاغ عن طريق مركز خدمات المستفيدين بالوزارة 1933.