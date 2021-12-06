البرلمان العربي يدين بشدة إطلاق ميليشيا الحوثي الإرهابية طائرات مسيرة تجاه المملكة

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دان البرلمان العربي بشدة إطلاق ميليشيا الحوثي الإرهابية المدعومة من إيران ، أربع طائرات مسيرة على المنطقة الجنوبية بالمملكة.

وشدَّد في بيان له اليوم، على أن قيام ميليشيا الحوثي الإرهابية بهذه الأعمال الجبانة يمثل خرقاً واضحاً لاتفاق ستوكهولم القاضي بوقف إطلاق النار، مفيداً بأن تكرار هذه المحاولات الإرهابية التي تقوم بها الميليشيا الانقلابية تعكس تحديها السافر للمجتمع الدولي، واستخفافها بالقوانين والأعراف الدولية كافة.

وطالب البرلمان العربي، المجتمع الدولي باتخاذ موقف فوري وحاسم لوقف هذه الأعمال الإرهابية المتكررة، ومنع هذه الميليشيا الإرهابية من حيازة التقنية العسكرية المتطورة، التي يزودها بها النظام الإيراني، وتستخدمها في تنفيذ أعمالها الإرهابية، وتستهدف بها المنشآت الحيوية والمدنية.

وأشاد بيقظة وكفاءة قوات تحالف دعم الشرعية في اليمن، ونجاحها في التصدي للمحاولات الإرهابية كافة التي تقوم بها ميليشيا الحوثي الإرهابية.