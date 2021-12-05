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فيديو.. لقاء سمو ولي العهد ووزير الرياضة وعبد العزيز بن فهد يتصدر  تويتر

فيديو.. لقاء سمو ولي العهد ووزير الرياضة وعبد العزيز بن فهد يتصدر  تويتر
https://almnatiq.net/?p=1079218
المناطق ـ متابعات

تداول مستخدمو مواقع التواصل الاجتماعى توتير في المملكة، صورة للأمير عبد العزيز بن فهد، تجمعه يسمو ولي العهد الأمير محمد بن سلمان، على هامش افتتاح فعاليات فورمولا 1 بجدة.

 

كما تداول النشطاء مقطع فيديو لـ سمو ولي العهد وهو يتحدث مع الأمير عبد العزيز بن فهد، ووزير الرياضة.

 

وكان سمو ولي العهد قد حرص على حضور افتتاح فعاليات فورمولا 1 مساء الأحد، كما التقط عددا من الصور مع المواطنين.

 

فيما فاز البريطاني لويس هاميلتون بـ جائزة السعودية الكبرى فورمولا 1.

 

وعلق وزير الرياضة الأمير عبدالعزيز بن تركي الفيصل، على حضور سمو ولي العهد الأمير محمد بن سلمان إلى حلبة سباق فورمولا 1 في جدة.

 

 

وقال الفيصل في تغريدة له عبر تويتر: “إن في كل مناسبة تزيدنا شرفًا ودعمًا، بحضورك سيدي تمنحنا حافزًا لتحقيق المزيد.. حفظك الله ورعاك”.

 

 

وكان قد ووصل ولي العهد، الأمير محمد بن سلمان، إلى حلبة سباق فورمولا 1 في محافظة جدة.

 

 

 

 

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