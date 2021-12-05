ملتقى يوم التطوع بالجوف يستعرض تجارب النجاح ويحتفي بالمتطوعين

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المناطق_واس

برعاية صاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن نواف بن عبدالعزيز أمير منطقة الجوف، أقيمت اليوم فعاليات ملتقى يوم التطوع السعودي والعالمي 2021 والمعرض المصاحب الذي نظمه فرع وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية بمنطقة الجوف، بحضور وكيل إمارة المنطقة حسين بن محمد آل سلطان، وذلك في المركز الحضاري الجديد بمدينة سكاكا.

وأشار مدير فرع وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية بالمنطقة نايل الرويلي، إلى أن احتفالنا بيوم التطوع السعودي والعالمي هو اعتراف بالجميل لكافة أبناء الوطن المتطوعين، مقدماً شكره وتقديره للمتطوع الأول سمو أمير منطقة الجوف الذي سخر جهده ووقته لخدمة أبناء المنطقة عامة والمتطوعين خاصة.

كما ألقى سلطان الدهيليس كلمة المتطوعين، أوضح فيها منطقة الجوف لديها مجموعة من الشباب والشابات لهم سواعد كالحديد لاتكل ولا تمل من الأعمال التطوعية ، مقدماً شكره لسمو الأمير فيصل بن نواف لرعايته الحفل ودعمه الدائم لشباب المنطقة في جميع المجالات وفي مجال التطوع خاصة.

كما أقيمت على هامش الملتقى ندوة إشراك المتطوعين في العمل التنموي لمجلس شباب الجوف ، واستعراض تجارب تطوعية لمجلس شباب الجوف، وجلسة حوارية بعنوان ( التطوع تجارب وخبرات)، إلى جانب ركن للاستشارات، وعدد من ورش العمل وفعاليات المتطوعين المصاحبة للملتقى، وجولة على أركان الجهات المشاركة.
وفي الختام كُرم 10 من أبطال التطوع في المنطقة بجائزة المتطوعين، التي أطلقها فرع وزارة الموارد البشرية لتكريم المتطوعين الحاصلين على أعلى ساعات تطوع مسجلة في المنصة الوطنية للعمل التطوعي خلال العام 2021م، إضافة إلى الجهات المشاركة والرعاة .

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